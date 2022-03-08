Многие российские военные сдаются сами.
Российских пленных свезут в одно место, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.
По его словам, украинские военные задерживают очень много пленных. Поэтому встал вопрос об их размещении. Место пока не определено.
"Через Министерство юстиции этот вопрос решаем. Все пленные свозятся и будут находиться в одном месте", - сказал чиновник.
Также Монастырский добавил, что многие российские военные сдаются сами.
"Они сами бросают технику. Сдаются нашим силам территориальной обороны, нашим Вооруженным силам, просто людям в селе, которые нам сообщают, что операторы российской техники покидают ее и говорят, что хотят уходить", - отметил он.
Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.
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