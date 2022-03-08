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Российских пленных свезут в одно место

8 марта 2022, 03:44

Многие российские военные сдаются сами.

Пленный пилот
Пленный пилот, который бомбил украинцев / Скриншот из видео

Российских пленных свезут в одно место, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

По его словам, украинские военные задерживают очень много пленных. Поэтому встал вопрос об их размещении. Место пока не определено.

"Через Министерство юстиции этот вопрос решаем. Все пленные свозятся и будут находиться в одном месте", - сказал чиновник.

Также Монастырский добавил, что многие российские военные сдаются сами.

"Они сами бросают технику. Сдаются нашим силам территориальной обороны, нашим Вооруженным силам, просто людям в селе, которые нам сообщают, что операторы российской техники покидают ее и говорят, что хотят уходить", - отметил он.

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.

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