Пленные оккупанты будут работать на экономику Украины

Пленные российские военные

Попавшие в плен российские оккупанты будут работать на восстановление украинской экономики.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время телемарафона.

По словам Енина, Украина будет использовать в отношении российских пленных все возможности, которые предоставляют Женевские конвенции.

"Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции. То есть использование труда и т.д. Все эти люди будут работать на восстановление экономики Украины", - отметил Енин.

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Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.

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