Пленные оккупанты будут работать на экономику Украины

Украина будет использовать в отношении российских пленных все возможности.
Попавшие в плен российские оккупанты будут работать на восстановление украинской экономики.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время телемарафона.
По словам Енина, Украина будет использовать в отношении российских пленных все возможности, которые предоставляют Женевские конвенции.
"Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции. То есть использование труда и т.д. Все эти люди будут работать на восстановление экономики Украины", - отметил Енин.
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Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.
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