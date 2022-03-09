Война в Украине: ВСУ выжигают агрессора по всем фронтам, а в армию РФ начали мобилизировать студентов

ВСУ / УНИАН

Сегодня начались четырнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Так, согласно оперативной информации от Генштаба ВСУ по состоянию на 6 марта, среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике в то время как группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах определенных операционных зон.

На Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка государственной границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, идет оборона города Чернигова.

Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и устойчиво удерживает определенные рубежи.

На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.

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В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

Обстановка в небе

Воздушные Силы ВС Украины отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения оккупантов, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.

Военных России уже не хватает

По имеющейся информации в ВСУ, в связи с многочисленными потерями личного состава, противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов на временно оккупированной территории АР Крым, Краснодарском крае и отдельных районов Донецкой и Луганской областей; активизировал деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.

Читайте такжеПутин не знает, что проиграл войну - BellingcatКроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва армии захватчиков, сообщили в Генштабе.

Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной приднестровско-молдавской республики в количестве до 800 человек, однако морально-психологическое состояние данного личного состава остается на низком уровне.

Пропаганда и нарушение международного права

В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию военно-политического руководства нашего государства.

Читайте такжеКоличество жертв среди гражданского населения Украины перевалило за тысячу: в ООН назвали печальные цифрыВ населенных пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, враг в нарушение норм Международного гуманитарного права продолжает скрывать вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов. Использует сеть лечебных учреждений для оказания медицинской помощи раненому личному составу.

В Херсонской области обнаружено, что военнослужащие ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении города Николаева.

Ранее сообщалось, что российский агрессор продолжает сосредотачивать усилия на захвате крупных городов, создании сухопутного коридора между ВТО АР Крым и частью РФ, и выходом на границы Луганской и Донецкой области.

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