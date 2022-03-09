Враг снизил темп и несет крупные потери: названы главные направления удара РФ

/ Макс Левин

Российский агрессор продолжает сосредотачивать усилия на захвате крупных городов, создании сухопутного коридора между ВТО АР Крым и частью РФ, и выходом на границы Луганской и Донецкой области.

В ходе ведения военных действий на территории Украины оккупанты продолжают нести значительные потери, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По имеющейся информации, 14 отдельная бригада специального назначения потеряла более 400 военнослужащих, БТГр 25-й отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии отведена на территорию РФ, в связи с потерей боеспособности.

На Полесском направлении противник продолжает удерживать ранее занятые рубежи и захваченные населенные пункты, в частности Бородянку, Копылов, Бучу, Демидов.

На направлении из пгт Бабинцы, враг вел наступательные действия, был остановлен и перешел к обороне в районе города Буча.

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В районе села Бузова, несмотря на понесенные многочисленные потери, агрессор продвинулся в район села Ясногородка.

На Северском направлении оккупанты не оставляют попыток овладеть городом Чернигов.

Из района города Глухова враг пытался вклиниться в оборону оперативной группировки войск ВС Украины, был остановлен.

На Слобожанском направлении враг не оставляет попыток блокировать Харьков с севера, одновременно наносит ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре с целью запугивания гражданского населения.

На Донецком направлении противник продолжает наступательные действия по направлениям Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской обл.

Проведя неудачное наступление в Троицком районе, пытается восстановить наступление в направлении Запорожья и захватить город Мариуполь.

На Таврическом и Южном направлениях противник силами до семнадцати БТГр удерживает населенные пункты Херсон, Энергодар, Васильевка.

Из Черноморской и Азовской операционных зон ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.