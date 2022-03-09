Враг убивает, насилует и мародерит: в ГСЧС назвали самый сложный регион в Украине

В ряде городов действия оккупантов уже привели к гуманитарной катастрофе.
По данным ГСЧС, сейчас по всей Украине самой сложной является ситуация в Бучанском районе Киевской области. Ситуацию в населенных пунктах района украинские власти не контролируют.
Враг своими действиями уже привел к гуманитарной катастрофе в регионе. Об этом говорится в отчете ГСЧС Украины, пишет Украинская правда.
Сейчас к ряду населенных пунктов Киевской области отсутствует доступ из-за оккупации российскими войсками. Захватчики разворачивают там блокпосты, ведут боевые действия, обстреливают жилые дома и объекты инфраструктуры.
Доступа пока нет к следующим населенным пунктам:
- Буча,
- Ворзель,
- Ирпень,
- Михайловская Рубежовка,
- Гостомель,
- Бородянка,
- Шибене,
- Новое Залесье,
- Красный Рог,
- Макаров,
- Николаевка,
- Колонщина,
- Копылов,
- Севериновка,
- Березовка,
- Плахтянка,
- Красная Горка,
- Гавронщина,
- Немешаево,
- Микуличи,
- Пороскотень,
- Клавдиево-Тарасово,
- Милая,
- Гуровщина.
По информации ГСЧС, оккупанты в этих населенных пунктах убивают людей, насилуют и мародерят.
Кроме этого, уже почти неделю там отсутствует жизнеобеспечение населения, а захватчики блокируют все возможные пути для подвоза воды, продуктов питания и лекарств. В эвакуации нуждаются около 4400 человек.
Эвакуация украинцев
Напомним, Украина и Россия договорились об открытии гуманитарных коридоров из 10 украинских городов. Режим прекращения огня начал действовать с 09:00 в среду, 9 марта и продлится до 21:00.
"Зеленые коридоры" открываются по следующим направлениям:
- Энергодар – Запорожье,
- Сумы – Полтава,
- Мариуполь – Запорожье,
- Волноваха – Покровск,
- Изюм – Лозовая,
- Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – Киев через Стоянку и Белогородку.
Также ранее Укрзализныця опубликовала новый график движения рейсовых и эвакуационных поездов на 9 марта.
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