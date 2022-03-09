Враг убивает, насилует и мародерит: в ГСЧС назвали самый сложный регион в Украине

В ГСЧС самым сложным регионом в Украине назвали Бучанский район / Фото Reuters

По данным ГСЧС, сейчас по всей Украине самой сложной является ситуация в Бучанском районе Киевской области. Ситуацию в населенных пунктах района украинские власти не контролируют.

Враг своими действиями уже привел к гуманитарной катастрофе в регионе. Об этом говорится в отчете ГСЧС Украины, пишет Украинская правда.

Сейчас к ряду населенных пунктов Киевской области отсутствует доступ из-за оккупации российскими войсками. Захватчики разворачивают там блокпосты, ведут боевые действия, обстреливают жилые дома и объекты инфраструктуры.

Доступа пока нет к следующим населенным пунктам:

Буча,

Ворзель,

Ирпень,

Михайловская Рубежовка,

Гостомель,

Бородянка,

Шибене,

Новое Залесье,

Красный Рог,

Макаров,

Николаевка,

Колонщина,

Копылов,

Севериновка,

Березовка,

Плахтянка,

Красная Горка,

Гавронщина,

Немешаево,

Микуличи,

Пороскотень,

Клавдиево-Тарасово,

Милая,

Гуровщина.

По информации ГСЧС, оккупанты в этих населенных пунктах убивают людей, насилуют и мародерят.

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Кроме этого, уже почти неделю там отсутствует жизнеобеспечение населения, а захватчики блокируют все возможные пути для подвоза воды, продуктов питания и лекарств. В эвакуации нуждаются около 4400 человек.

Эвакуация украинцев

Напомним, Украина и Россия договорились об открытии гуманитарных коридоров из 10 украинских городов. Режим прекращения огня начал действовать с 09:00 в среду, 9 марта и продлится до 21:00.

"Зеленые коридоры" открываются по следующим направлениям:

Энергодар – Запорожье,

Сумы – Полтава,

Мариуполь – Запорожье,

Волноваха – Покровск,

Изюм – Лозовая,

Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – Киев через Стоянку и Белогородку.

Также ранее Укрзализныця опубликовала новый график движения рейсовых и эвакуационных поездов на 9 марта.

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