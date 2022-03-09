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Расписание эвакуационных поездов от Укрзализныци на 9 марта 2022 года

9 марта 2022, 04:26

Также назначены международные эвакуационные рейсы.

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Расписание эвакуационных поездов от Укрзализныци на 9 марта 2022 года / Униан

Укрзализныця опубликовала новый график движения поездов на 9 марта.

Также назначены международные эвакуационные рейсы, сообщили в компании.

Из Киева:

01:00 - "Интерсити+" Дарница - Харьков

06: 23 - №142 Львов-Лиман

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06: 23 - №114 Львов-Лиман

07: 00 - №722 Дарница-Харьков

07: 00 - №732 Дарница-Днепр

08: 00 - №705 Дарница-Львов

12: 06 - №45 Ужгород-Лиман

13:34 - №114/142 Лиман - Львов

14: 07 - №749 Киев-Ивано-Франковск

14: 25 - №769 Киев-Каменец-Подольский

15: 02 - №55 Киев-Рахов

17: 00 - №743 Киев-Львов

17: 12 - №13 Киев-Солотвино

17: 42 - №792 Киев-Кременчуг

17: 42 - №790 Киев-Кропивницкий

18: 30 - №81 Киев-Ужгород

19: 06 - №44 Киев-Ивано-Франковск

19: 48 - №95 Киев-Рахов

20: 05 - №29 Киев-Ужгород

20: 12 - №49 Киев-Трускавец

20: 21 - №59 Киев-Чоп

20: 21 - №57 Киев-Ворохта

21: 07 - №38 Киев-Запорожье

21: 15 - №105 Киев-Одесса

21: 22 - №97 Киев-Ковель

22: 03 - №149 Полтава-Черновцы

22: 10 - №17 Харьков-Ужгород

22:22 - №7 Киев - Черновцы

22: 37 - №91 Киев-Львов

22: 47 - №46 Лиман-Ужгород

23: 46 - №771 Киев-Хмельницкий

Рейсы по ст. Харьков:

04: 11 - №114, 142 Лиман-Львов

07: 15 - ИС+ Харьков-Львов

08: 00-ИС+ Харьков-Львов

12: 36 - №46 Лиман-Ужгород

14: 00-ИС+ Харьков-Львов

14: 39 - №114, 142 Львов-Лиман

15: 09 - №15 Харьков-Рахов

17: 00 - №723 Харьков-Львов

19: 27 - №795 Харьков-Днепр

21:08 - №2 Константиновка - Ивано-Франковск

21: 43 - №7 Харьков-Одесса

22: 40 - №45 Ужгород-Лиман

15.02 Харьков-Ужгород

Рейсы по ст. Днепр:

06: 23 - №796 Днепр-Харьков

14: 00 - №732 Днепр-Львов

14: 26 - №41 Днепр-Трускавец

16: 39 - №6 Запорожье-Рахов

Рейсы по ст. Запорожье:

11: 07 - №006 Рахов-Запорожье

12: 20 - №120 Запорожье-Львов

14: 45 - №005 Запорожье-Рахов

Рейсы по ст. Винница:

00: 28 - №105 Киев-Одесса

00: 58 - №078 Одесса-Ковель

01: 05 - №041 Днепр-Трускавец

02: 35 - №771 Киев-Хмельницкий

03: 42 - №060 Чоп-Киев

03: 42 - №058 Ворохта-Киев

03: 54 - №106 Одесса-Киев

04: 31 - №081 Ужгород-Киев

04: 42 - №050 Трускавец-Киев

06: 03 – №056 Рахов-Киев

06: 47 - №770 Каменец - Подольский-Киев

16: 41 - №772 Хмельницкий-Киев

17: 20 - №769 Киев-Каменец-Подольский

18: 07 - №055 Киев-Рахов

20: 50 - №716 Львов-Киев

21: 45 - №081 Киев-Ужгород

22: 32 - №042 Трускавец-Днепр

23: 17 - №049 Киев-Трускавец

23: 26 - №057 Киев-Ворохта

23: 26 - №059 Киев-Чоп

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, впрочем уже сейчас можем анонсировать следующее:

Дополнительные эвакорейсы по ст. Харьков:

9: 40 - №229/230 Харьков-Ужгород;

10:40 - №239/240 Харьков - Львов;

Дополнительные эвакорейсы по ст. Днепр:

8:00 - №907/908 Днепр - Хелм;

10:30 - №911/912 Днепр - Хелм;

11: 00 - №203/204 Днепр-Чоп;

15:00 - №213/212 Днепр - Трускавец

Дополнительные эвакорейсы по ст. Запорожье:

11:00 - №902/901 Запорожье - Хелм;

12:20 - №223/224 Запорожье - Львов;

16:05 - №227/228 Запорожье - Ковель

Дополнительные эвакорейсы по ст. Кривой Рог:

10:30 - №916/915 Кривой Рог - Хелм.

Также дополнительные эвакуационные поезда отправятся завтра из Лимана - в 13:00 во Львов, и из Одессы-поезд №238/237 в 22: 32 до Ужгорода.

А целостный перечень международных эвакуационных рейсов на 9 марта будет выглядеть так:

№ 954 Львов – Хрубешув в 00: 01;

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№ 956 Львов – Хрубешув в 07:10;

№35/36 Львов - Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№ 67/68 Киев – Варшава в 19: 13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;

№ 7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.

В Укрзализныце также напомнили, что со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

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