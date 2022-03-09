Расписание эвакуационных поездов от Укрзализныци на 9 марта 2022 года

Также назначены международные эвакуационные рейсы.
Укрзализныця опубликовала новый график движения поездов на 9 марта.
Также назначены международные эвакуационные рейсы, сообщили в компании.
Из Киева:
01:00 - "Интерсити+" Дарница - Харьков
06: 23 - №142 Львов-Лиман
06: 23 - №114 Львов-Лиман
07: 00 - №722 Дарница-Харьков
07: 00 - №732 Дарница-Днепр
08: 00 - №705 Дарница-Львов
12: 06 - №45 Ужгород-Лиман
13:34 - №114/142 Лиман - Львов
14: 07 - №749 Киев-Ивано-Франковск
14: 25 - №769 Киев-Каменец-Подольский
15: 02 - №55 Киев-Рахов
17: 00 - №743 Киев-Львов
17: 12 - №13 Киев-Солотвино
17: 42 - №792 Киев-Кременчуг
17: 42 - №790 Киев-Кропивницкий
18: 30 - №81 Киев-Ужгород
19: 06 - №44 Киев-Ивано-Франковск
19: 48 - №95 Киев-Рахов
20: 05 - №29 Киев-Ужгород
20: 12 - №49 Киев-Трускавец
20: 21 - №59 Киев-Чоп
20: 21 - №57 Киев-Ворохта
21: 07 - №38 Киев-Запорожье
21: 15 - №105 Киев-Одесса
21: 22 - №97 Киев-Ковель
22: 03 - №149 Полтава-Черновцы
22: 10 - №17 Харьков-Ужгород
22:22 - №7 Киев - Черновцы
22: 37 - №91 Киев-Львов
22: 47 - №46 Лиман-Ужгород
23: 46 - №771 Киев-Хмельницкий
Рейсы по ст. Харьков:
04: 11 - №114, 142 Лиман-Львов
07: 15 - ИС+ Харьков-Львов
08: 00-ИС+ Харьков-Львов
12: 36 - №46 Лиман-Ужгород
14: 00-ИС+ Харьков-Львов
14: 39 - №114, 142 Львов-Лиман
15: 09 - №15 Харьков-Рахов
17: 00 - №723 Харьков-Львов
19: 27 - №795 Харьков-Днепр
21:08 - №2 Константиновка - Ивано-Франковск
21: 43 - №7 Харьков-Одесса
22: 40 - №45 Ужгород-Лиман
15.02 Харьков-Ужгород
Рейсы по ст. Днепр:
06: 23 - №796 Днепр-Харьков
14: 00 - №732 Днепр-Львов
14: 26 - №41 Днепр-Трускавец
16: 39 - №6 Запорожье-Рахов
Рейсы по ст. Запорожье:
11: 07 - №006 Рахов-Запорожье
12: 20 - №120 Запорожье-Львов
14: 45 - №005 Запорожье-Рахов
Рейсы по ст. Винница:
00: 28 - №105 Киев-Одесса
00: 58 - №078 Одесса-Ковель
01: 05 - №041 Днепр-Трускавец
02: 35 - №771 Киев-Хмельницкий
03: 42 - №060 Чоп-Киев
03: 42 - №058 Ворохта-Киев
03: 54 - №106 Одесса-Киев
04: 31 - №081 Ужгород-Киев
04: 42 - №050 Трускавец-Киев
06: 03 – №056 Рахов-Киев
06: 47 - №770 Каменец - Подольский-Киев
16: 41 - №772 Хмельницкий-Киев
17: 20 - №769 Киев-Каменец-Подольский
18: 07 - №055 Киев-Рахов
20: 50 - №716 Львов-Киев
21: 45 - №081 Киев-Ужгород
22: 32 - №042 Трускавец-Днепр
23: 17 - №049 Киев-Трускавец
23: 26 - №057 Киев-Ворохта
23: 26 - №059 Киев-Чоп
Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, впрочем уже сейчас можем анонсировать следующее:
Дополнительные эвакорейсы по ст. Харьков:
9: 40 - №229/230 Харьков-Ужгород;
10:40 - №239/240 Харьков - Львов;
Дополнительные эвакорейсы по ст. Днепр:
8:00 - №907/908 Днепр - Хелм;
10:30 - №911/912 Днепр - Хелм;
11: 00 - №203/204 Днепр-Чоп;
15:00 - №213/212 Днепр - Трускавец
Дополнительные эвакорейсы по ст. Запорожье:
11:00 - №902/901 Запорожье - Хелм;
12:20 - №223/224 Запорожье - Львов;
16:05 - №227/228 Запорожье - Ковель
Дополнительные эвакорейсы по ст. Кривой Рог:
10:30 - №916/915 Кривой Рог - Хелм.
Также дополнительные эвакуационные поезда отправятся завтра из Лимана - в 13:00 во Львов, и из Одессы-поезд №238/237 в 22: 32 до Ужгорода.
А целостный перечень международных эвакуационных рейсов на 9 марта будет выглядеть так:
№ 954 Львов – Хрубешув в 00: 01;
№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
№ 956 Львов – Хрубешув в 07:10;
№35/36 Львов - Пшемысль в 07:10;
№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
№ 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;
№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
№ 67/68 Киев – Варшава в 19: 13 (с группой вагонов на Хелм);
№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
№ 7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.
В Укрзализныце также напомнили, что со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
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