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Почему с начала войны в Киеве снизился уровень преступности: ответ МВД

9 марта 2022, 01:25

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил снижение уровня преступности в Киеве после начала российской агрессии против Украины.

Геращенко
Геращенко / УНИАН

С началом войны России против Украины в Киеве существенно снизился уровень преступности. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал причины этого явления.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил снижение уровня преступности в Киеве после начала российской агрессии против Украины.

"Я вижу сводки. Чтобы вы понимали, преступность в Киеве снизилась в семь, шесть раз. Фактически, во-первых, людей стало меньше. Во-вторых, многие криминальные элементы сейчас вступили в территориальную оборону и с оружием в руках собираются убивать оккупантов", - сказал Геращенко.

Бесполетная зона над Украиной

В НАТО заявили, что не будут обеспечивать бесполетную зону в небе над Украиной.

"У нас нет намерений заходить в Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве", - заявлял генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо также не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.

6 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.

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