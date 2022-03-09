Дефолт неизбежен: Fitch обрушило кредитный рейтинг России

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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной валюте до "C" с "B".

Долгосрочный РДЭ России в национальной валюте ухудшен до "C" с "B+", говорится в пресс-релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте понижены до "C" с "B", потолок странового рейтинга - до "B-" с "B".

"Рейтинг на уровне "C" отражает мнение Fitch о близком суверенном дефолте", - отмечается в пресс-релизе.

Напомним, ранее рейтинги агрессора снизило агентство Moody's из Ваа3 до B3 – то есть сразу на шесть ступеней.

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Когда кредитный рейтинг России снизится до минимально возможного это повлечет за собой массовые требования погашения кредитных обязательств и нанесет сокрушительный удар по российской экономике.