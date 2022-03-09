Работает Javelin: ВСУ филигранно уничтожили технику противника на Харьковщине

ВСУ филигранно уничтожил технику противника на Харьковщине / скриншот с видео

В Харьковской области Javelin защитников Украины поразил российский танк с расстояния 2 км.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

"Харьковская область. Javelin в данном случае поразил цель с расстояния около 2 км. Танкисты даже не успевают понять, что произошло. Welcome to hell, сволочи! Ваших похорон дома не будет! Вы останетесь в Украине в виде летучих углей и белого пепла!" , – говорится в подписи к видео.

Напомним, ранее на Харьковщине Вооруженные силы Украины уничтожили колонну вражеской военной техники. Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" уничтожили четыре единицы техники, после чего еще три упали в кювет.

Также сообщалось, что 8 марта в Волчанском районе на Харьковщине российские оккупанты высадили десантно-штурмовую группу из 3 вертолетов. 120 человек планировали двигаться в Харьков, но ВСУ ликвидировали 70 человек прямо на месте.

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