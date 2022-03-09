Остались только обломки: в ВСУ показали, как уничтожили колонну вражеской техники на Харьковщине

Четыре единицы техники украинские военные уничтожили, еще три после этого упали в кювет.
На Харьковщине Вооруженные силы Украины уничтожили колонну вражеской военной техники.
В колонне было семь единиц военной техники, сообщает СтратКом ВСУ в Facebook.
Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" уничтожили четыре единицы техники, после чего еще три упали в кювет.
Оккупанты, которые двигались на этой технике, попытались убежать, однако их поймали местные жители. Как рассказывает на видео боец ВСУ, российские военные побежали в село, хотели украсть автомобиль, чтобы уехать – там их и поймали местные.
Ранее сообщалось, что оккупанты собрали вокруг Харькова почти треть войск, которая зашла в Украину.
Напомним, во вторник, 8 марта в Волчанском районе на Харьковщине российские оккупанты высадили десантно-штурмовую группу из 3 вертолетов. 120 человек планировали двигаться в Харьков. Большинство группы ВСУ уничтожили на месте, часть бежала в Россию.
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