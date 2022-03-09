Остались только обломки: в ВСУ показали, как уничтожили колонну вражеской техники на Харьковщине

Уничтожен российский танк на Харьковщине/ Скрин из видео

На Харьковщине Вооруженные силы Украины уничтожили колонну вражеской военной техники.

В колонне было семь единиц военной техники, сообщает СтратКом ВСУ в Facebook.

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" уничтожили четыре единицы техники, после чего еще три упали в кювет.

Оккупанты, которые двигались на этой технике, попытались убежать, однако их поймали местные жители. Как рассказывает на видео боец ВСУ, российские военные побежали в село, хотели украсть автомобиль, чтобы уехать – там их и поймали местные.

Ранее сообщалось, что оккупанты собрали вокруг Харькова почти треть войск, которая зашла в Украину.

Напомним, во вторник, 8 марта в Волчанском районе на Харьковщине российские оккупанты высадили десантно-штурмовую группу из 3 вертолетов. 120 человек планировали двигаться в Харьков. Большинство группы ВСУ уничтожили на месте, часть бежала в Россию.

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