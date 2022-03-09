Оккупанты сбросили 3 авиабомбы на поселок под Харьковом: среди погибших 7-летний ребенок

Оккупанты сбросили 3 авиабомбы на поселок под Харьковом / ГСЧС

В ночь на 9 марта враг сбросил авиабомбы на село Донец на Харьковщине. Погибли 2 человека среди которых – ребенок.

По состоянию на утро 9 марта оперативная обстановка в Харьковской области остается напряженной, сообщили в ГСЧС Украины.

"В результате очередного авианалета агрессор сбросил по меньшей мере 3 неуправляемых авиабомбы на небольшое село Донец Слобожанской общины. Одна из них попала в фундамент двухэтажного дома на ул. Диденко. Дом разрушился мгновенно. К счастью, 3 людям удалось самостоятельно выбраться из-под завалов. Еще 1 вытащили спасатели", - сообщили спасатели.

В завалах нашли тела 2-х погибших людей, среди которых 7-летний ребенок.

Читайте такжеПутин "зол и расстроен" из-за неудачного вторжения и может прибегнуть к эскалации – разведка СШАВ Харькове спасатели, волонтеры и коммунальщики работали над расчисткой завалов разрушенных жилых домов и административных зданий.

Реклама

Всего за сутки спасатели отреагировали на 18 вызовов о пожарах, разрушениях и других чрезвычайных происшествиях.

Ранее мы сообщали, что в Сумах во время авиаудара погиб неоднократный чемпион Украины по борьбе самбо Артем Прийменко.

Читайте также: