Армия Путина практически полностью исчерпала свой потенциал: заявление СНБО

Могучая российская армия оказалась таковой лишь на парадах, отмечают в СНБО.
Армия России практически полностью исчерпала свой потенциал. Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, это заметно не только в массовой мобилизации в стране, но и в нехватке военной техники и боеприпасов.
"Фото и видео с передвижениях российских войск на территорию Украины ярко демонстрирует, что вместо распиаренной современной бронетехники, солдат перевозят обычными автомобилями, пожалуй, изъятыми у предприятий и фермерских хозяйств", - говорится в сообщении.
В СНБО отмечают, что это и микроавтобусы, и грузовики и даже мусоровозы.
"Могучая российская армия оказалась таковой лишь на парадах, а в реальных боевых условиях ее не хватило даже на две недели", - обращают внимание в ведомстве.
Снижение интенсивности обстрелов
Так, последние несколько дней фиксируется относительное снижение интенсивности обстрелов украинских позиций оперативно-тактическими ракетами 9М723.
"Похоже, ракеты для обстрелов Украины сейчас собирают со всей России. РФ использует против Украины свои последние военные резервы", - резюмировали в СНБО.
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Ракетные обстрелы Харькова
28 февраля Харьков подвергся массированному удару Градами.
В 8 часов утра 1 марта российские захватчики накрыли Харьков массированными ракетными ударами. Одна из ракет прилетела на площадь Свободы в центре города и попала в здание Харьковской облгосадминистрации. В результате атак погибли семь человек, еще 24 - пострадали.
Также российские военные всю ночь обстреливали жилые кварталы и негражданские объекты в области. Вражеские самолеты СУ-25 бомбили позиции Чугуева (Башкировка и аэродром), 5-ю ТЭЦ в облцентре, танковское училище на Полтавском пути и общежитие на улице Клочковской. В результате обстрелов есть погибшие и раненные.
Утром 2 марта в Харькове раздался новый мощный взрыв. Военные РФ нанесли ракетный удар по областному управлению полиции. Здание было почти полностью уничтожено.
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