Атака на Харьков: Россия применила фугасные бомбы

Харьков подвергся массированным обстрелам / Фото Reuters

При обстреле мирных украинских городов Россия начала применять фугасные авиационные бомбы. Одну из ФАБ-500 оккупанты сбросили на Харьков - она упала возле жилого микрорайона Харькова.

Фотодоказательство издание Obozrevatel получило от украинских военных. После удара на месте осталась гигантская воронка размером в человеческий рост.

Россия применила фугасную бомбу при атаке на Харьков

Фугасных бомб много на вооружении ВС РФ.

Справка: ФАБ-500 – пятисоткилограммовая авиационная бомба общего назначения советской разработки с фугасной боеголовкой, которая в основном используется ВВС России и стран-заказчиков.

По данным Рособоронэкспорта, ФАБ-500 является "мощной авиабомбой для гарантированного поражения наземных целей".

Реклама

"Предназначена и эффективна для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, легкобронированной и легкоуязвимой техники, живой силы, военно-полевых сооружений", – говорится на сайте российского ведомства.

Ракетные обстрелы Харькова

28 февраля Харьков подвергся массированному удару Градами.

В 8 часов утра 1 марта российские захватчики накрыли Харьков массированными ракетными ударами. Одна из ракет прилетела на площадь Свободы в центре города и попала в здание Харьковской облгосадминистрации. В результате атак погибли семь человек, еще 24 - пострадали.

Также российские военные всю ночь обстреливали жилые кварталы и негражданские объекты в области. Вражеские самолеты СУ-25 бомбили позиции Чугуева (Башкировка и аэродром), 5-ю ТЭЦ в облцентре, танковское училище на Полтавском пути и общежитие на улице Клочковской. В результате обстрелов есть погибшие и раненные.

Утром 2 марта в Харькове раздался новый мощный взрыв. Военные РФ нанесли ракетный удар по областному управлению полиции. Здание было почти полностью уничтожено.

Другие новости: