УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты собрали вокруг Харькова почти треть войск, которая зашла в Украину - Арестович

8 марта 2022, 19:32

Также он прокомментировал вторжение российских войск в Киев.

боевики на танке, оккупированная Николаевка Донецкой области 1.03.2022
Оккупанты собрали вокруг Харькова почти треть войск / Reuters

Советник главы ОП Алексей Арестович назвал количество российских военных, которые дислоцируются вокруг Харькова.

"Оккупанты собрали вокруг Харькова почти треть войск, которая зашла в Украину", - сказал Арестович во время телемарафона.

Также, по его словам, "чтобы взять Киев, нужно три армии, которых у них нет… Я не знаю, на что они рассчитывают".

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что военно-политическое руководство Республики Беларусь сохраняет признаки готовности к возможному широкомасштабному участию своих вооруженных сил в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

Читайте также:

viber
война в Украине новости Харькова ВС РФ Алексей Арестович война России и Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Оккупанты собрали вокруг Харькова почти треть войск, которая зашла в Украину - Арестович». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Нежные поздравления и красивые открытки с 8 Марта: что пожелать дорогим женщинамНежные поздравления и красивые открытки с 8 Марта: что пожелать дорогим женщинам Беглый Янукович обратился к Зеленскому - предлагает сдаватьсяБеглый Янукович обратился к Зеленскому - предлагает сдаваться Путин боится за свою шкуруПутин боится за свою шкуру Блинкен рассказал, как прошли переговоры с Польшей о передаче Украине истребителейБлинкен рассказал, как прошли переговоры с Польшей о передаче Украине истребителей Украина не будет бороться за заявку на вступление в НАТО: Арахамия назвал причинуУкраина не будет бороться за заявку на вступление в НАТО: Арахамия назвал причину

Последние новости

20:29

Разведка США отреагировала на заявление Путина о ядерном оружии

20:25

Вагнеровцев перебрасывают для штурма Киева: в ГУР рассказали о ликвидированных наемникахВидео

20:15

Экс-министр обороны Грузии приехал воевать с украинцами против российских "освободителей"Видео

19:57

"Мы будем биться до конца и не сдадимся": мощное обращение Зеленского к парламенту ВеликобританииВидео

19:32

Оккупанты собрали вокруг Харькова почти треть войск, которая зашла в Украину - АрестовичВидео

Реклама
19:08

Армия Путина практически полностью исчерпала свой потенциал: заявление СНБОВидео

19:01

Украина никогда не будет завоевана Путиным - БайденВидео

18:55

Великобритания ударила РФ по больному и отказывается от нефтиВидео

18:46

Атомная война может начаться даже без запуска ядерных ракет - ГлущенкоВидео

18:35

Байден ударил еще сильнее: США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газаВидео

18:27

В ООН "запретили" персоналу называть войной вторжение РФ в Украину: Кулеба гневно отреагировалВидео

18:22

Войска РФ разбомбили склад бытовой химии на КиевщинеВидео

18:06

Трупы в подвалах и на улицах, а живых не выпускают из домов: оккупанты довели Киевщину до катастрофы

17:55

Россия атакует украинские города мощнейшими бомбами свободного паденияВидео

17:52

Агрессор с переломленным хребтом: на каких условиях может быть достигнут мир на переговорах в Турциимнение

17:47

Слуга народа предлагает заключить новый договор о гарантиях безопасности УкраиныВидео

17:35

Байдену предложили ввести в Украине "ограниченную" бесполетную зону - Politico

17:26

Сравняли с землей: оккупанты обстреляли Ахтырку с мирными жителямиФотоВидео

17:13

В Беларуси наблюдается активное движение военной техники и российских наемниковВидео

17:05

"Это оружие уже на наших улицах": украинскую энергосистему могут присоединить к ЕСВидео

Реклама
16:49

"Мы не готовы к ультиматуму": Зеленский рассказал о возможных компромиссах по Крыму и Донбассу

16:45

Чем закончится война в Украине, или Почему Россия уже проиграламнение

16:41

Байден принял жесткое решение о запрете на импорт нефти, газа и угля из РФВидео

16:31

Мэру Харькова предлагали сдать городВидео

16:29

Под Николаевом российские оккупанты расстреляли микроавтобус с персоналом детского домаВидео

16:20

Карательные меры против России: в США хотят заблокировать золотые запасы РФ

16:06

"Постоянно ведутся бои, но мы не отступаем": что сейчас происходит на подходах к КиевуВидео

15:56

Хотели покормить животных: под Харьковом в экопарке оккупанты расстреляли людейВидео

15:52

10 грузовиков гумпомощи от Венгрии уже прибыли на Закарпатье

15:48

В Мариуполе из-за действий оккупантов от обезвоживания умер ребенокВидео

15:45

Британский депутат назвал единственный сценарий, по которому Россию перестанут "душить" санкциями

15:38

1+1 media присоединилась к волонтерскому движению #CallRussia

15:36

Канал 1+1 International теперь доступен на украинском, английском и русском языках

15:34

В Украине запустили платформу для волонтеров "работа в тылу"

15:28

В Сумах обстреляли блокпост, но "зеленый коридор" действуетВидео

15:20

Резников жестко осудил поведение международных организацийВидео

15:09

В Китае выступили за переговоры Украины с РФ и пообещали нам гуманитарную помощь

15:07

Зеленский назвал причину, почему не хочет эвакуироваться из КиеваВидео

14:51

У Беларуси есть признаки готовности к войнеВидео

14:46

"Мы закроем небо сами": Данилов призвал НАТО не медлить с поставками оружия в Украину

Реклама
14:32

Российские военные сбрасывают на украинские города неуправляемые авиабомбы: признание пленногоВидео

14:01

Наступление русских войск замедлилось - Арестович

13:38

Правительство упростило порядок пересечения государственной границы для водителей в возрасте от 18 до 60 лет

13:38

Отказ от закупки российских нефти и газа: корпорация Shell полностью уходит из России

13:33

Как испечь вкусный хлеб, который не крошится: просто способ приготовления в домашних условияхВидео

13:31

Прокуратура сообщила о подозрении генерал-майору РФ, который приказал бомбить Харьковщину

13:30

Российский войска срывают эвакуацию из Мариуполя, стреляют и на окраинах СумВидео

13:23

Почему война неизбежно придет в Россиюмнение

13:11

"Чем жестче ультиматумы, тем больше сопротивление народа": Подоляк о переговорах с Россией

13:10

Кончина уже близко: астролог рассказал, покончит ли президент РФ жизнь самоубийством

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять