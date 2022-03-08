Оккупанты собрали вокруг Харькова почти треть войск, которая зашла в Украину - Арестович

Также он прокомментировал вторжение российских войск в Киев.
Советник главы ОП Алексей Арестович назвал количество российских военных, которые дислоцируются вокруг Харькова.
"Оккупанты собрали вокруг Харькова почти треть войск, которая зашла в Украину", - сказал Арестович во время телемарафона.
Также, по его словам, "чтобы взять Киев, нужно три армии, которых у них нет… Я не знаю, на что они рассчитывают".
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что военно-политическое руководство Республики Беларусь сохраняет признаки готовности к возможному широкомасштабному участию своих вооруженных сил в боевых действиях против Украины на стороне РФ.
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Автор: Ульяна Полищук