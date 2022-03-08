У Беларуси есть признаки готовности к войне

Беларусь готовится к наступлению на Украину / Reuters

Военно-политическое руководство Республики Беларусь сохраняет признаки готовности к возможному широкомасштабному участию своих вооруженных сил в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

Об этом говорится в дневной сводке Генерального штаба ВСУ за 8 марта.

В частности, по данным Генштаба, сейчас произошла частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО (Сил специальных операций ВС Беларуси).

А именно:

в районе Брест находятся по одной БТГр из состава 38 ОДШБр (Брест) и 103 ОДВБр (Витебск) ВС Беларуси;

Реклама

в районе Александровка (район пограничного КПП в районе н. п. Вильча, Киевская область) - 2 БТГр 38 ОДШБр;

в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) - 2 БТГр 103 ОДВБр.

"Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава является крайне низким. Большинство военнослужащих проинформировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС РФ", - отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.

Читайте также: