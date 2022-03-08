У Беларуси есть признаки готовности к войне

Произошла частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО (Сил специальных операций ВС Беларуси).
Военно-политическое руководство Республики Беларусь сохраняет признаки готовности к возможному широкомасштабному участию своих вооруженных сил в боевых действиях против Украины на стороне РФ.
Об этом говорится в дневной сводке Генерального штаба ВСУ за 8 марта.
В частности, по данным Генштаба, сейчас произошла частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО (Сил специальных операций ВС Беларуси).
А именно:
в районе Брест находятся по одной БТГр из состава 38 ОДШБр (Брест) и 103 ОДВБр (Витебск) ВС Беларуси;
в районе Александровка (район пограничного КПП в районе н. п. Вильча, Киевская область) - 2 БТГр 38 ОДШБр;
в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) - 2 БТГр 103 ОДВБр.
"Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава является крайне низким. Большинство военнослужащих проинформировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС РФ", - отметили в Генеральном штабе ВСУ.
Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.
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