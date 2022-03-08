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В Беларуси наблюдается активное движение военной техники и российских наемников

8 марта 2022, 17:13

Это говорит о том, что ситуация с личным составом плачевная, и желающих ехать воевать с украинцами в рядах российской армии – все меньше и меньше.

Белорусский журналист Антон Мотолько показал на видео движение военной техники, которая вероятно направляется в Украину. Это - комплексы "Точка-У", ракеты для ЗРК "Искандер", САУ "Нона-С", ЗРК "Стрела-10" и бронетехника.

Под данным Мотолько, 7 марта в Беларусь привезли российские ракетные комплексы "Точка-У". Спустя некоторое время около 30 тактических ракетных комплексов выехали с военного аэродрома в Мачулищах под Минском. Отмечается, что на машинах не было ни номеров, ни условных обозначений. При этом в дороге на Бобруйск машины разделились.

Днем 8 марта на трассе из Минска в сторону Бобруйска также была замечена колонна КамАЗов ВС РФ с отметками "V". Мотолько допускает, что в сторону Бобруйска везут новую партию ракет для ракетного комплекса "Искандер".

По словам журналиста, в колонне было 10 КамАЗов, в каждом по 2 ящика с ракетами для ЗРК "Искандер".

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"Учитывая, что они движутся из Минска, можно предположить, что ящики не пустые, а значит, для системы "Искандер" перевозится не менее 20 ракет", - отметил Мотолько.

Южнее, в Гомеле, была замечена военная техника, которая двигалась по Речицкому проспекту в сторону центра города с маркировкой "V".

"В Гомеле возле железнодорожной станции Гомель-Нечетный был замечен эшелон с техникой Воздушно-десантных войск (ВДВ). На платформах можно увидеть: БМД-4М, БТР-МД "Ракушка", 120-мм самоходный миномет 2С9 "Нона-С", подвижный пункт разведки и управления огнем 1В119 "Реостат", несколько 9К35 "Стрела -10" – зенитно-ракетные комплексы для сухопутных войск. Кроме того, большая колонна военной техники двигалась по трассе Р-149 в сторону Жлобина. Было 18 бензовозов и 4 КамАЗа", - добавил журналист.

Также, по его словам, было замечено движение колонны из 12 КамАЗов (почти все тентовые) и 1 бензовоза из Калинковичей в сторону Бобруйска по трассе Р-31. Оборудование снова имеет маркировку "V".

Кроме того, военная техника с отметкой "V" двигалась из Гомеля по трассе М5. В ее составе – 3 бронеавтомобиля "Тигр", 4 грузовика Росгвардии и 3 УАЗ "Патриот".

Вместе с этим, во вторник утром несколько самолетов Су-35С вылетели с аэродрома в Барановичах (Брестская область), позже 3 вертолета (в т.ч. Ми-24 и Ми-8) пролетели над Наровлей в сторону Украины.

"А на прошлой неделе в Беларусь начали прибывать российские наёмники. Схема следующая: самолётом или поездом приезжают в Минск, оттуда – на поезде в Гомель. Дальнейший маршрут пока непонятен. Если путинские войска начинают привлекать наемников, это говорит о том, что ситуация с личным составом плачевная, и желающих ехать воевать с украинцами в рядах российской армии – все меньше и меньше", - резюмировал журналист.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что военно-политическое руководство Республики Беларусь сохраняет признаки готовности к возможному широкомасштабному участию своих вооруженных сил в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

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