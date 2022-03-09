Эвакуация из Сум сегодня продолжится, а в город привезут "гуманитарку" – глава ОВА

Эвакуация людей из Сум / Facebook Дмитрий Живицкий

Действие режима прекращения огня и работа гуманитарного коридора с Сум до Полтавы продлены. Режим тишины будет действовать в среду, 9 марта, с 09:00 до 21:00.

Переговорная группа работала для этого всю ночь, рассказал председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Можно выезжать собственным транспортом. Дополнительно примерно на 14:00 мы возвращаем 22 автобуса из Полтавы в Сумы из числа тех, что вчера поехали в первой колонне, и мы их подадим под погрузку для беременных женщин, женщин с детьми, людей старшего возраста и с инвалидностью", – написал Живицкий.

В то же время гумкоридором в город Сумы привезут гуманитарную помощь – продукты питания, лекарства, теплую одежду.

"Городская власть Сум совместно с народными депутатами всю ночь занималась поиском транспорта. Дополнительно сообщим о местах посадки и месте выезда организованной первой колонны в сопровождении Красного Креста", – отметил глава Сумской ОВА.

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Напомним, 8 марта стало известно, что Украина согласовала коридор для эвакуации из Сум. Маршрут для эвакуации жителей Сум только один: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава. Из города уже вывезли первую колонну с людьми.

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что во время эвакуации населения на окраине города была стрельба, но по автобусам не стреляли. То есть, на "зеленый коридор" из Сум это не повлияло.

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