УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эвакуация из Сум сегодня продолжится, а в город привезут "гуманитарку" – глава ОВА

9 марта 2022, 08:04

Люди смогут эвакуироваться автобусами или собственным транспортом. В частности, в Сумы вернутся 22 автобуса, которые 8 марта вывезли из города часть людей.

эвакуация людей из Сум
Эвакуация людей из Сум / Facebook Дмитрий Живицкий

Действие режима прекращения огня и работа гуманитарного коридора с Сум до Полтавы продлены. Режим тишины будет действовать в среду, 9 марта, с 09:00 до 21:00.

Переговорная группа работала для этого всю ночь, рассказал председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Можно выезжать собственным транспортом. Дополнительно примерно на 14:00 мы возвращаем 22 автобуса из Полтавы в Сумы из числа тех, что вчера поехали в первой колонне, и мы их подадим под погрузку для беременных женщин, женщин с детьми, людей старшего возраста и с инвалидностью", – написал Живицкий.

В то же время гумкоридором в город Сумы привезут гуманитарную помощь – продукты питания, лекарства, теплую одежду.

"Городская власть Сум совместно с народными депутатами всю ночь занималась поиском транспорта. Дополнительно сообщим о местах посадки и месте выезда организованной первой колонны в сопровождении Красного Креста", – отметил глава Сумской ОВА.

Реклама

Напомним, 8 марта стало известно, что Украина согласовала коридор для эвакуации из Сум. Маршрут для эвакуации жителей Сум только один: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава. Из города уже вывезли первую колонну с людьми.

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что во время эвакуации населения на окраине города была стрельба, но по автобусам не стреляли. То есть, на "зеленый коридор" из Сум это не повлияло.

Читайте также:

viber
Сумы эвакуция новости Украины новости Сум
Сейчас вы просматриваете новость «Эвакуация из Сум сегодня продолжится, а в город привезут "гуманитарку" – глава ОВА». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Путин сейчас мало что может, но признавать поражение еще не готов - экс-замминистра обороны ПоляковПутин сейчас мало что может, но признавать поражение еще не готов - экс-замминистра обороны Поляков Почему смерть Путина может не принести облегчения УкраинеПочему смерть Путина может не принести облегчения Украине Это разрывает сердце: мир потрясли кадры с плачущим 5-летним мальчиком из Украины на границе с ПольшейЭто разрывает сердце: мир потрясли кадры с плачущим 5-летним мальчиком из Украины на границе с Польшей Почему Путин постарается нанести максимальный урон в ближайшие дни-неделюПочему Путин постарается нанести максимальный урон в ближайшие дни-неделю Блинкен рассказал, как прошли переговоры с Польшей о передаче Украине истребителейБлинкен рассказал, как прошли переговоры с Польшей о передаче Украине истребителей

Последние новости

08:45

Почему Украине рано радоваться санкциям против России

08:41

Остались только обломки: в ВСУ показали, как уничтожили колонну вражеской техники на ХарьковщинеВидео

08:36

Оккупанты сбросили 3 авиабомбы на поселок под Харьковом: среди погибших 7-летний ребенок

08:04

Эвакуация из Сум сегодня продолжится, а в город привезут "гуманитарку" – глава ОВА

08:01

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2022: Девам – недоброжелатели, Ракам - новые возможности

Реклама
07:57

Более 80% американцев поддерживают самую жесткую санкцию против России

07:37

Путин "зол и расстроен" из-за неудачного вторжения и может прибегнуть к эскалации – разведка США

07:34

Самоубийственный поход России против всего мирамнение

07:21

Движение наземных сил РФ замедлится из-за проблем с логистикой поставок - Bellingcat

07:16

Война в Украине: ВСУ выжигают агрессора по всем фронтам, а в армию РФ начали мобилизировать студентов

06:55

Путин взбесился, узнав, что Винницу обстреляли самыми ценными в РФ ракетами - расследователь Bellingcat

06:30

"Назад в СССР" – не вариант для Украины: что ждет украинскую экономику после войнымнение

06:29

Великобритания ввела уголовную ответственность за пересечение ее неба российскими самолетами

06:24

"Мы пытались отступать!": российских солдат гонят в Украину под дулами автоматовВидео

05:54

"Я не пойду убивать братьев!": в РФ сожгли военкомат, чтобы не идти воевать в УкраинуВидео

05:49

Путин не знает, что проиграл войну - Bellingcat

05:24

"Путина заставят садиться за стол переговоров": в МВД предсказали переломный момент в войне

04:52

Количество жертв среди гражданского населения Украины перевалило за тысячу: в ООН назвали печальные цифры

04:26

Расписание эвакуационных поездов от Укрзализныци на 9 марта 2022 года

03:32

Польские МиГ-29 для Украины: появилась реакция ПентагонаВидео

Реклама
02:51

"Кусок металла на дне моря": в США "похоронили" Северный поток-2Видео

02:17

"Чапаев и Петька на подходе": в Сети высмеяли бронепоезд оккупантов под МелитополемВидео

01:47

Враг снизил темп и несет крупные потери: названы главные направления удара РФВидео

01:25

Почему с начала войны в Киеве снизился уровень преступности: ответ МВД

01:08

Дефолт неизбежен: Fitch обрушило кредитный рейтинг России

00:47

Груз 200 для Камышина: ВСУ ликвидировали комполка оккупантов РФ

00:43

В США выяснили, есть ли основания полагать, что Путин сошел с ума

00:13

Мир не верит в будущее России, не говорит о нем, никакой перспективы - Зеленский

00:13

В результате бомбежки РФ в Сумах погиб чемпион по самбо вместе со своей семьейВидео

08 марта, вторник
23:48

Оккупанты обстреляли дом Александра Усика под Киевом

23:34

"Армии РФ в Украине - конец": в ОП назвали главную ошибку оккупантовВидео

23:32

Путин захочет превратить в пепел: астролог назвал итог войны России против УкраиныВидео

23:32

Переговоры Кулебы с Лавровым: обсудят выведение войск и прекращение войны

23:07

Кандидат на вступление в ЕС: Украина ожидает от стран единства

23:04

"Никогда еще Палата общин не слышала подобного": Джонсон шокирован выступлением ЗеленскогоВидео

23:01

На Харьковщине высадился российский десант: ВСУ вмиг разбомбила большую частьВидео

22:57

Заградотряды стреляют в спину: пленные оккупанты рассказали о тактике РФ в УкраинеВидео

22:38

Школьников и студентов в РФ будут заставлять слать оккупантам письмаВидео

22:31

РФ вышвырнули из отбора на ЧМ-2022: матч сборной Украины перенесенВидео

22:26

"Этот страшный сон теперь наша реальность": Елена Зеленская высказалась о войне в УкраинеВидео

Реклама
22:20

Россия не добьется в ближайшие дни успехов в оккупации Украины - НАТО

22:06

Захватчики ударили по воинской части в Бориспольском районеВидео

21:50

РФ нанесла ракетно-бомбовый удар по Житомиру: что известно о жертвах и разрушенияхВидео

21:46

Зеленский отреагировал на решение Байдена о запрете российской нефтиВидео

21:40

Пленные оккупанты будут работать на экономику УкраиныВидео

21:26

Польша готова разместить все свои истребители на авиабазе Рамштайн и передать их СШАВидео

21:05

Над Борисполем сбили две вражеских ракеты, одна попала в воинскую часть

21:00

Россия запугивает Европу закрытием газопровода и нефтью по заоблачной ценеВидео

20:59

Британия призвала Вышеградскую группу создать "План Маршалла для Украины"Видео

20:59

В ЦРУ предупредили: армия РФ может удвоить усилия в наступлении в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять