Украина согласовала коридор для эвакуации из Сум

Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для Сум / Фото Reuters

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что Украина, Россия и Красный Крест согласовали гуманитарный коридор для эвакуации из Сум.

"То есть документальное подтверждение имеет и Красный Крест, и мы как сторона, с которой согласовывалось открытие гуманитарного коридора", - отметила Верещук.

Маршрут для эвакуации жителей Сум только один: Сумы - Голубовка - Лохвица - Лубны - Полтава. Никакие другие маршруты не согласовывались.

С 09:00 по вышеуказанному маршруту объявляется режим тишины.

Временные рамки работы гуманитарного коридора - с 09:00 до 21:00. Первая колонна должна начать движение из города в 10:00.

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Из Сум можно выехать и на личном автомобиле. Двигаться можно за автобусной колонной.

Украина намерена эвакуировать в Полтаву мирных жителей, в том числе иностранных студентов. В частности, граждан Индии и Китая.

Также речь идет о доставке по гуманитарному коридору в Сумы продуктов питания и медикаментов.

Колонна с гуманитарными грузами для Сум будет двигаться по маршруту Лохвица - Андриящевка - Ромны - Недригайлов - Сумы.

Тем временем украинская сторона уже имеет информацию о том, что россияне запланировали срыв работы гуманитарных коридоров, готовятся манипуляции с маршрутом, чтобы заставить людей выехать другим путем, который не согласован.

Верещук призвала российскую сторону не прибегать к манипуляциям.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "зелены" коридор из города Сумы так:

"Попробуем еще раз… Договорились о гуманитарном коридоре для Сум. Из Сум – гражданские люди, в Сумы – гуманитарные грузы. Верим, что "авторы коридоров в страну, в которую никто не хочет эвакуироваться" - не закроют двери и никто не пострадает".

Как сообщал Главред, в ночь на 8 марта российские захватчики совершили авианалет на Сумщину. После 23 часов 7 марта вражеские самолеты сбросили авиабомбы на Сумы и Сумской район. В результате авиаудара погибли 7 взрослых и 2 ребенка.

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