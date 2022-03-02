Бригада разбита, комбриг драпанул: под Харьковом ВСУ уничтожили БТГ оккупантов

Уничтоженная техника оккупантов РФ / УНИАН

В Харьковской области украинские военные с применением американских ПТРК Javelin разгромили 200-ю мотострелковую бригаду оккупационных ВС России.

Об этом рассказал журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

"Сегодня посетил место разгрома 200-й мотострелковой бригады ВС РФ под Харьковом. На этом месте расчет украинского ПТРК Джавелин уничтожил российскую САУ 2С3 Акация, машина разлетелась на атомы вместе с экипажем. На этих полях я лично насчитал более 30 единиц. 1-ю БТГР 200-й бригады возглавлял лично комбриг полковник Денис Курило", - говорит журналист.

Он пояснил, что уничтоженная бригада ВС РФ считается одной из самых элитных боевых частей русской армии, которая получает самое современное вооружение.

"Теперь эта боевая техника пополнила состав одной из бригад ВСУ. А батальон уже пополнен мотивированными резервистами, развозимыми исключительно на трофейных российских камазах. А полковнику Курило и обстоятельствам его побега я скоро посвящу новые ролики", - добавил Бутусов.

Реклама

Читайте такжеРФ нанесла новые ракетные удары по Украине: среди погибших - дети

Ранее сообщалось, что в ходе упорных боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36-й армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа РФ.

В Северском операционном районе погиб (по другим данным, получил ранение) командир 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ, отмечается в сообщении.