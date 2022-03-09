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США сдает назад: американский бизнес просит Белый дом о послаблении санкций для России - Reuters

9 марта 2022, 10:49

Без российского урана встанут большинство АЭС США.

Американский бизнес просит снять с России санкции на импорт урана / pixabay.com

По данным Reuters, американские бизнесмены лоббировали исключение из санкций, наложенных на РФ. Это касается импорта в США урана.

Энергетическая промышленность и более половины американских АЭС зависит от урана, который добывают в России, Узбекистане и Казахстане.

Своего производства по выработке урана в США нет. Ранее несколько компаний изъявляли желание восстановить добычу в штатах Техас и Вайоминг, но лишь при условии, что производители атомной энергии готовы заключить с ними долгосрочные контракты на поставку.

Сейчас контроль над добычей урана в России находится у компании Росатом, которая принадлежит Путину.

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