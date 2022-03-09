Мир не верит в будущее России, не говорит о нем, никакой перспективы - Зеленский

Глава государства обратил внимание на запрет импорта нефти из России. Он отметил, что этот шаг США ощутимо ослабит оккупантов.
Запрет импорта нефти из России, который ввели США, существенно ослабит оккупантов. Мир уже не верит в будущее России и не говорит о нем, говорится в вечернем обращении президента Владимира Зеленского.
Глава государства обратил внимание на запрет импорта нефти из России. Он отметил, что этот шаг США ощутимо ослабит оккупантов.
"Мир не верит в будущее России, не говорит о нем. Ни слова, никакой перспективы. Они все понимают. Они говорят о нас. Они помогают нам. Они готовятся поддержать наше восстановление. После войны. Потому что все увидели: для народа, который так героически защищается, обязательно наступит вот "после войны", – отметил президент.
Бесполетная зона над Украиной
В НАТО заявили, что не будут обеспечивать бесполетную зону в небе над Украиной.
"У нас нет намерений заходить в Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве", - заявлял генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо также не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.
6 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.
Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.