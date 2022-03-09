Мир не верит в будущее России, не говорит о нем, никакой перспективы - Зеленский

Зеленский высказался о России / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Запрет импорта нефти из России, который ввели США, существенно ослабит оккупантов. Мир уже не верит в будущее России и не говорит о нем, говорится в вечернем обращении президента Владимира Зеленского.

Глава государства обратил внимание на запрет импорта нефти из России. Он отметил, что этот шаг США ощутимо ослабит оккупантов.

"Мир не верит в будущее России, не говорит о нем. Ни слова, никакой перспективы. Они все понимают. Они говорят о нас. Они помогают нам. Они готовятся поддержать наше восстановление. После войны. Потому что все увидели: для народа, который так героически защищается, обязательно наступит вот "после войны", – отметил президент.

Бесполетная зона над Украиной

В НАТО заявили, что не будут обеспечивать бесполетную зону в небе над Украиной.

"У нас нет намерений заходить в Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве", - заявлял генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо также не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.

6 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.