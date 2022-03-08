Зеленский отреагировал на решение Байдена о запрете российской нефти

Президент Украины поблагодарил лидера США Байдена за поддержку.
Владимир Зеленский поблагодарил президента США Байдена за поддержку, в том числе за запрет российской нефти, газа и угля на американском рынке, написал он в Twitter.
Украинский президент назвал такое решение "ударом в сердце" военной машины Путина.
"Спасибо США и президенту Байдену за личное лидерство и решительный удар в сердце военной машины Путина, в частности за запрет российских нефти, газа и угля на американском рынке", - написал он слова благодарности.
Также Владимир Зеленский призвал другие страны последовать этому примеру.
США отказалось от нефти и газа России
Британия решил объявить о таком ходе вместе с США, которые объявили о полном запрете на импорт российской нефти, газа и угля.
ЕС также сделал шаги, чтобы уменьшить зависимость континента от российского газа, заявив, что стремится сократить спрос на две трети до конца года.
Европейский Союз зависит от России примерно на 40% по поставкам природного газа. Россия также снабжает около 27% нефти блока из 27 стран и 46% угля.
Напомним, США решили ввести полный запрет импорта нефти и газа из России.
Как заявил президент США Джо Байдена, пока США сотрудничают со своими европейскими союзниками, чтобы уменьшить их зависимость от российских энергоресурсов.