Зеленский отреагировал на решение Байдена о запрете российской нефти

Зеленский отреагировал на решение Байдена / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Владимир Зеленский поблагодарил президента США Байдена за поддержку, в том числе за запрет российской нефти, газа и угля на американском рынке, написал он в Twitter.

Украинский президент назвал такое решение "ударом в сердце" военной машины Путина.

"Спасибо США и президенту Байдену за личное лидерство и решительный удар в сердце военной машины Путина, в частности за запрет российских нефти, газа и угля на американском рынке", - написал он слова благодарности.

Также Владимир Зеленский призвал другие страны последовать этому примеру.

США отказалось от нефти и газа России

Британия решил объявить о таком ходе вместе с США, которые объявили о полном запрете на импорт российской нефти, газа и угля.

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ЕС также сделал шаги, чтобы уменьшить зависимость континента от российского газа, заявив, что стремится сократить спрос на две трети до конца года.

Европейский Союз зависит от России примерно на 40% по поставкам природного газа. Россия также снабжает около 27% нефти блока из 27 стран и 46% угля.

Напомним, США решили ввести полный запрет импорта нефти и газа из России.

Как заявил президент США Джо Байдена, пока США сотрудничают со своими европейскими союзниками, чтобы уменьшить их зависимость от российских энергоресурсов.