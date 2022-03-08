Россия запугивает Европу закрытием газопровода и нефтью по заоблачной цене

Новак также прокомментировал решение Германии приостановить сертификацию газопровода Северный поток-2.
Россия заявила о планах закрыть крупный газопровод в Германию и предупредила, что в таком случае цены на нефть будут 300 долларов за баррель.
Как сообщает CNBC со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака, такой сценарий Москва может запустить, если Запад введет запрет на экспорт энергоносителей.
"Отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка… Рост цен будет непредсказуемым. Это будет 300 долларов за баррель, если не больше", - заявил российский чиновник.
Новак также прокомментировал решение Германии приостановить сертификацию газопровода Северный поток-2, заявив о "симметричных мерах".
"Мы имеем полное право принять соответствующее решение и ввести эмбарго на прокачку газа по газопроводу "Северный поток-1"… У этому нас подталкивают европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России", - добавил он.
В данный момент в США рассматривают возможность введения запрета на экспорт нефти и газа из России в качестве наказания за вторжение России в Украину.
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