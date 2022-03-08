Россия запугивает Европу закрытием газопровода и нефтью по заоблачной цене

Нефть / Reuters

Россия заявила о планах закрыть крупный газопровод в Германию и предупредила, что в таком случае цены на нефть будут 300 долларов за баррель.

Как сообщает CNBC со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака, такой сценарий Москва может запустить, если Запад введет запрет на экспорт энергоносителей.

"Отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка… Рост цен будет непредсказуемым. Это будет 300 долларов за баррель, если не больше", - заявил российский чиновник.

Новак также прокомментировал решение Германии приостановить сертификацию газопровода Северный поток-2, заявив о "симметричных мерах".

"Мы имеем полное право принять соответствующее решение и ввести эмбарго на прокачку газа по газопроводу "Северный поток-1"… У этому нас подталкивают европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России", - добавил он.

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В данный момент в США рассматривают возможность введения запрета на экспорт нефти и газа из России в качестве наказания за вторжение России в Украину.

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