"Мы будем биться до конца и не сдадимся": мощное обращение Зеленского к парламенту Великобритании

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский в обращении в британскую Палату общин четко заявил приоритеты Украины в войне с Россией.

Президент заявил готовность украинцев сражаться с агрессором до победного конца.

Также он выразил надежду на дальнейшую поддержку Лондона в противостоянии РФ.

"Мы не сдадимся и не проиграем. Мы пойдем до конца. Мы будем биться на морях, будем биться в воздухе. Будем защищать нашу землю, какой бы ни была цена. Мы будем биться в полях, лесах, на побережьях, в городах и селах, на улицах... Мы будем биться повсюду. И мы не сдадимся. Конечно, с вашей помощью, с цивилизацией, с поддержкой вашей, за которую мы благодарны и на которую мы рассчитываем", – заявил Зеленский.

Что еще сказал Зеленский

Зеленский попросил усилить санкции против России.

Владимир Зеленский поблагодарил Британию и "всю цивилизацию больших стран" за поддержку, "и я отдельно благодарен тебе, Борис, мой друг".

Зеленский просит признать РФ государством-террористом и "найти способ сделать украинское небо безопасным".

За время войны погибли 50 детей. Пятьдесят великомучеников. Это страшно… пустота - вместо 50 вселенных, которые могли бы жить, их просто забрали.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

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В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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