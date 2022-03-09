Оккупанты или замерзнут, или убегут: техника РФ превратится в 40-тонные морозильники - The Times

Погодные условия в ближайшее время будут на стороне Украины.
В Украину надвигаются арктические ветра, которые превратят российскую технику в 40-тонные морозильники.
Оккупанты будут вынуждены покинуть боевые машины, или замерзать в них, пишет британское издание The Times.
По мнению аналитиков, сильное похолодание может остановить продвижение России, поскольку войска будут вынуждены либо покинуть свои транспортные средства, или сидеть в "40-тонных железных морозильниках".
"Арктический воздух, движущийся через Россию и Украину, будет сочетаться с восточным ветром, что приведет к снижению температуры до -10 градусов ночью вокруг Киева и Харькова в ближайшие дни. Если учесть похолодание от ветра, то, по прогнозам, может быть и до -20 градусов", - пишет издание.
Читайте такжеВСУ стирает с лица земли технику оккупанта - за неделю потери врага увеличились вдвое, - CNNАналитики утверждают, что это может затруднить продвижение россиян, особенно тех, кто застрял в 60-ти километровой колонне к северу от украинской столицы.
Майор Кевин Прайс, прослуживший в британской армии в течение двадцати лет, в комментарии изданию рассказал:
"-20 градусов мороза ухудшит российские силы, нет никаких сомнений. Но это улучшит мобильность по пересеченной местности, так как грязи будет меньше, но россияне не готовы к условиям арктики", - сказал Прайс.
По его словам, штурм столицы без соответствующей одежды был бы "невероятно тяжелым", а дефицит топлива также будет означать, что солдаты не смогут запустить свои двигатели, чтобы согреться.
"Представьте, что вы всю ночь сидели в 40-тонной морозильной камере из железа", - сказал он, добавив, что очень низкие температуры также, вероятно, повлияют на производительность техники, без соответствующих смазочных материалов.
Читайте такжеРаботает Javelin: ВСУ филигранно уничтожили технику противника на ХарьковщинеПрайс считает, что ухудшение погоды еще больше повредит моральному духу России и нанесет жертвы.
Бригадный генерал Бен Барри отмечает, что ухудшение погодных условий навредит обеим сторонам, но россияне почувствуют это намного сильней.
Напомним, сегодня, 9 марта, начались 14-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. В Генштабе ВСУ рассказали, что среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике в то время, как группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах определенных операционных зон.
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