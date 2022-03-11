"Киев в осаде": в Офисе президента рассказали о ситуации в столице

Парни на блокпостах заряжены, сосредоточены и профессиональны, сообщил Подоляк.
Российские войска взяли Киев в осаду, но столица Украины готова к обороне. Руководство страны тоже остается на своих местах.
Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"Киев. Город в осаде. Город готов биться. Оборона продумана. Поставки отлажены. Парни на блокпостах заряжены, сосредоточены и профессиональны. Политическое руководство страны в полном составе на рабочих местах в столице Украины", - отметил он.
Как сообщал Главред, по Барышевке в Броварском районе Киевской области Украины российские оккупанты нанесли ракетный удар.
По предварительной информации Киевской ОГА, захватчики ударили ракетой "Искандер". Поврежден полностью 60-квартирный дом, четыре многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично.
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