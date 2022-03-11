Захватчики уже сами понимают, что Киев им не взять – СБУ перехватила разговор россиян

Захватчики уже сами понимают, что Киев им не взять / Facebook/kommander.nord

Служба безопасности Украины обнародовала аудио перехваченного разговора российских захватчиков, пытавшихся захватить Киев через Бородянку.

Судя по разговорам оккупантов, блицкриг РФ провалился - враги понимают, что Киев им не взять, сообщили в СБУ.

"Несмотря на всю пропагандистскую риторику, главное желание путинских оккупантов – уцелеть и дождаться ротации, чтобы уехать из Украины и больше не возвращаться", - говорится в сообщении.

На опубликованном аудио военный признался, что войска РФ уже потеряли огромное количество личного состава.

Читайте также"Война не нужна": россияне без денег застряли за границей и сменили отношение ко вторжению в Украину"У нас просто мало людей осталось. Многое погибло, много раненых из нашей части, из нашего батальона. Но ходят радостные новости: мы в Беларусь скоро поедем и будем ждать там. Я надеюсь, что нас уже домой отправят", – делится оккупант со своей женой.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали офицера российской армии, который до Украины бомбил мирных жителей в Сирии. Капитану российской армии Вячеславу Маклагину было 29 лет, но он уже успел повоевать против мирных людей не только в Украине, но и в Сирии.

Напомним, в Генштабе ВСУ показали экипировку российских оккупантов. Когда захватчики отправлялись в Украину, то прихватили с собой, в частности, пейджер, домашние тапочки, ложки, вилки и кипятильник.

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