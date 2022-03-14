Россия заблокировала Украине выход в Черное море: территориальные воды под контролем оккупанта

Украина отрезана от международной морской торговли. / pixabay, Минобороны РФ

Территориальные воды Украины в Черном море под контролем оккупантов. Военно-морской флот России заблокировал выход для украинских суден.

Как сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на свою разведку, РФ отрезала нашу страну от международной морской торговли.

"Российские военно-морские силы установили удаленную блокаду черноморского побережья Украины, фактически изолировав Украину от международной морской торговли", - сказано в заявлении британского министерства.

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