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Путин не будет соглашаться на переговоры еще неделю-две – Денисенко

18 марта 2022, 10:48

Советник главы МВД Украины считает, что до прямых переговоров с Путиным еще далеко – президент страны-агрессора не настроен на перемирие.

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Путин не будет соглашаться на переговоры еще неделю-две – Денисенко / Reuters

Президент России Владимир Путин не настроен соглашаться на перемирие в войне с Украиной. Поэтому сейчас еще далеко до реальных переговоров между РФ и Украиной.

Такое мнение высказал советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире 24 канала. По его словам, в таких диалогах потребуются компромиссы.

Денисенко отметил, что в ближайшие неделю-две Путин не собирается соглашаться на переговоры.

"К сожалению, сейчас мы говорим о "переговорах о переговорах", а не о переговорах по каким-то конкретным и четким позициям", – отметил советник главы МВД.

По словам Денисенко, Путин в своей очередной речи будет заявлять, что он выступает "за мир", однако снова повторит свой нарратив о "фашистах" и другие глупости, которые распространяет российская пропаганда. Денисенко добавил, что президент страны-агрессора уже и сам понял, что он проигрывает на информационном фронте.

Переговоры Украины и РФ о войне

Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал, что позиция российской делегации на переговорах значительно смягчилась и поэтому официальный Киев рассчитывает на соглашение о прекращении огня в ближайшее время. Чиновник отметил, что война идет не по плану России.

Он отметил, что у Украины есть три конкретных требования к РФ на переговорах:

  • юридически выверенные гарантии безопасности,
  • прекращение огня,
  • вывод российских войск.

При этом сообщалось, что в МИД Франции не верят в результативность переговоров России и Украины. Там считают, что страна-агрессор лишь симулирует процесс переговоров.

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