Россияне смягчили свои позиции на переговорах по поводу прекращения огня - Подоляк

Михаил Подоляк / УНИАН

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака рассказал о ходе переговоров с Россией о прекращении огня и выводе российских войск с украинской территории. На своем Telegram-канале чиновник опубликовал соответствующий фрагмент собственного интервью американскому телеканалу PBS.

"Наша позиция на переговорах вполне конкретна — юридически выверенные гарантии безопасности; прекращение огня; вывод российских войск. Все это возможно только при прямом диалоге глав Украины и РФ", — написал он.

По словам Михаила Подоляка, позиция российской делегации значительно смягчилась, и потому официальный Киев рассчитывает на соглашение о прекращении огня в ближайшее время. Чиновник отметил, что война идет не по плану России.

"Россияне использовали все ресурсы, которые планировали использовать в этой войне. У них нет резервов и цепочки поставок. Они планировали ввести войска, захватить как можно больше территории за три дня и, по сути, провести блицкриг. Этого у них не получилось и не получится. У них нет ни одного шанса продвинуться вглубь украинской территории", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том что российские военные будут увеличивать количество обстрелов Украины крылатыми ракетам. Такой неутешительный прогноз озвучил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович во время телемарафона 15 марта. По его словам, у России остается "очень мощный запас ракет".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поделилась мнением, когда и как закончится война в Украине. По ее словам, ответ на этот вопрос знает президент страны-агрессора Владимир Путин.

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