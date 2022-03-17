Россия притворяется, что ведет переговоры с Украиной – глава МИД Франции / Reuters

В МИДе Франции не верят в результативность переговоров России и Украины. Там считают, что страна-агрессор лишь симулирует процесс переговоров.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 16 марта в общении с журналистами отметил, что нельзя вести переговоры "с пистолетом у головы", пишет Le Parisien.

По мнению Ле Дриана, чтобы процесс был результативным, переговоры сейчас должны быть сосредоточены, прежде всего, на прекращении огня. Ведь тогда обе стороны смогут принимать взвешенные решения.

Следует отметить, что представители украинской делегации подозревают Москву в стремлении таким образом выиграть время. Однако французский министр не сказал, как сам относится к такому предположению.

Глава МИД Франции сказал, что они считают необходимым сохранность каналов переговоров с Владимиром Путиным. Мол, это важно для дальнейшего привлечения России к ответственности за ее действия.

Также он подчеркнул, что Франция сохраняет постоянный канал переговоров с Украиной. Об этом свидетельствует постоянное взаимодействие руководителей наших государств.

Ранее советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк рассказал о ходе переговоров с Россией о прекращении огня и выводе российских войск с украинской территории.

"Наша позиция на переговорах вполне конкретна — юридически выверенные гарантии безопасности; прекращение огня; вывод российских войск. Все это возможно только при прямом диалоге глав Украины и РФ", — сказал он.

По словам Михаила Подоляка, позиция российской делегации значительно смягчилась, и потому официальный Киев рассчитывает на соглашение о прекращении огня в ближайшее время. Чиновник отметил, что война идет не по плану России.

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