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"Тяжелый процесс": Подоляк подвел итоги переговоров с Россией

15 марта 2022, 22:03

Продолжим завтра. Очень тяжелый и вязкий переговорный процесс, заявил советник Офиса президента.

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк рассказал о переговорах / Twitter

Украина и Россия продолжат переговоры уже с завтрашнего дня, 16 марта. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, процесс сложный, однако место для компромисса есть.

"Продолжим завтра. Очень тяжелый и вязкий переговорный процесс. Налицо принципиальные противоречия. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах",- пишет Подоляк в Twitter.

Напомним, ранее источники журналистов в разведке Украины сообщили, что прогресса в переговорах Киева и Москвы пока нет. Украинская сторона не сдает своих позиций, а Москва упрямо не признает своего поражения. Россияне будут пытаться захватить Мариуполь и большую часть Донбасса. Украина настаивает на выводе войск РФ со всех своих территорий, включая Крым и ОРДЛО. Путин выступает против.

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