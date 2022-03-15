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Украина не сдает позиции, а Путин не хочет отдавать Крым и Донбасс: СМИ узнали о ситуации по диалогу

15 марта 2022, 17:37

Оккупанты стремятся захватить Мариуполь и оккупировать большую часть Донецкой и Луганской областей, считают в разведке.

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Россия изменила свою переговорную позицию благодаря действиям ВСУ / УНИАН

Существенного прогресса в переговорах Украины и России нет. Киев не сдает своих позиций, а Москва упрямо не хочет признавать своего поражения. Россияне будут пытаться захватить Мариуполь, чтобы обеспечить сухопутный коридор в Крым, и оккупировать большую часть Донецкой и Луганской областей. Украинское государство требует вывода вражеских войск со всей своей территории, в то время как Путин не признает свое поражение и не собирается отдавать захваченные АР Крым и Донбасс.

По информации 24 канала в разведке, стороны по-прежнему далеки от заключения соглашения по мирному урегулированию вооруженного конфликта. Ставки максимально подняты.

Россия хочет оккупировать Мариуполь и еще большую часть Донбасса

Издание со ссылкой на данные разведки указывает, что Путин не готов признать поражение по ряду причин. Он надеется на захват хотя бы Мариуполя с целью обеспечения сухопутного коридора в оккупированный Крым. Также россияне намерены отжать у Киева большую часть Донбасса.

При этом они хотят нанести Украине экономический, социальный и психологический удар. Оккупация хотя бы какой-то территории могла бы с точки зрения войны могла бы стать выигрышной позицией для России, так как они вряд ли смогу удержать сухопутный коридор в Крым.

Путин перешел к плану Б

Отмечается, что в условиях провала первоначальной задачи Россия перешла к альтернативному плану. После того как украинские войска сокрушили почти четверть российской бронетехники и огромное количество личного состава подразделение, власти решили в срочном порядке перебрасывать в Украину свои расконсервированные резервы. Оккупанты не работают над концентрацией войск, а сразу забрасывают их на фронт. Однако резервов у них не очень много.

Армии РФ приказали захватить Мариуполь

Согласно разведывательным данным, им приказано оккупировать Мариуполь любым способом, так как из-за этого города они споткнулись. Неспособность захватить город мешает Путину показать, что россияне якобы добились хотя бы какого-то успеха.

Россия считает, что если войска захватят Мариуполь, то смогут усилить свою военную группировку на южном направлении, так как с захваченных территорий Донбасса они могут пойти на запад.

Причем Мариуполь чуть ли не единственный город, который они смогли бы проконтролировать в случае оккупации. Но защита Мариуполя очень мощная, и город может очень долго продержаться. Фактически Россия ведет войну на истощение собственных сил. Ведение войны в условиях санкций очень дорого и они надеются на якобы чудо.

Украина требует вывода войск со всех территорий – Путин не готов уйти из Крыма и Донбасса

Указывается, что российские генералы еще не оправились от поражения своих войск на фронте. Но на них оказывают усиленное давление Шойгу и Путин. Российские власти требуют каких-либо действий, чтобы усилить свою переговорную позиции. Но кроме убийства гражданского населения крыть им нечем. Ставки подняты максимально, так как Украина требует вывода войск со всех своих территорий. Путину уходить некуда – признавать поражение, отдавая Крым и Донбасс, он не хочет.

Позиции России на переговорах пошатнулись

Примечательно, изначальные позиции Москвы на переговорах с Киевом серьезно пошатнулись. Они уже не говорят о "денацификации" и "демилитразации", иногда предоставляют возможность организовать зеленые коридоры. Тому, что россияне меняют свою позицию, Украина обязана ВСУ.

Подчеркивается, что в такой ситуации ожидать быстрых договоренностей на переговорах 15 марта не следует.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал о том, что Украина ведет переговоры с Россией о выводе российских войск и прекращении огня.

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новости Мариуполя ВСУ Владимир Путин новости Украины новости Крыма новости Донбасса война России и Украины
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