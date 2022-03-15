Вывод войск РФ из Украины и прекращение огня: у Зеленского назвали детали диалога с Москвой

Украина и Россия обсуждают вопросы урегулирования военного конфликта - Подоляк / Офис президента

Делегации официальных Киева и Москвы во вторник, 15 марта, ведут переговоры по вопросу урегулирования военного конфликта. Консультации снова проводятся на главной переговорной платформе. На повестке дня – вопросы прекращения огня и вывода войск с территории Украины. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны…", - написал чиновник в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что двухсторонний договор Украины и России о завершении войны должен включать множество аспектов. Среди них окончание боевых действий, вывод российских войск и мирное соглашение. Киев намерен требовать гарантии безопасности для украинского государства и компенсации за разрушенную инфраструктуру.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович считает, что в течение недели-двух может появиться соглашение Украины с Россией, которое должно предусматривать вывод войск. Договор о мире может появиться к маю. По его мнению, Россию ждет социально-политический кризис после того как станет понятно, что Путин проиграл войну.