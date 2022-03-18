Украинские военные установили рекорд по эффективности использования Javelin – Пентагон

Украинские военные установили рекорд по эффективности использования Javelin/ Фото Reuters

Украинская армия очень эффективно использует противотанковые комплексы Javelin, которые были предоставлены Соединенными Штатами Америки для защиты от России.

ВСУ даже установила рекорд по эффективности применения такого оружия. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные американского военного ведомства.

Отмечается, что из 112 выстрелов украинские бойцы попали в цель 100 раз.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области Javelin защитников Украины поразил российский танк с расстояния 2 километров. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Также ранее в США сообщали, что не видят признаков того, что Путин готов остановить войну в Украине. Президент России Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков готовности остановить войну в Украине и сесть за стол переговоров. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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