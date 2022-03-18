В США не видят признаков того, что Путин готов остановить войну в Украине

Владимир Путин / REUTERS

Президент России Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков готовности остановить войну в Украине и сесть за стол переговоров. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга в Вашингтоне 17 марта.

"По состоянию на сегодняшний день, я должен сказать, что, с одной стороны, мы приветствуем Украину за то, что она остается за столом (переговоров, – ред.) несмотря на бомбардировки каждую минуту. Но в то же время я не увидел никаких значительных усилий со стороны России того, чтобы дипломатическим путем прекратить войну, которую она ведет", - цитирует Укринформ Блинкена.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, США будут всячески поддерживать старания Украины достичь деэскалации дипломатическим путем, а также добиться прекращения огня и вывода российских войск. В этой связи Блинкен поприветствовал усилия и других стран, включая Францию, Германию, Израиль, Турцию.

Госсекретарь США при этом подчеркнул, что настоящая дипломатия требует ответственного отношения обеих сторон к переговорам и непосредственно деэскалации.

"Я не вижу сейчас признаков того, что Путин готов остановиться. Напротив, если вы послушаете его последние заявления вчера, они наводят на мысль, что он движется в обратном направлении", – подчеркнул государственный секретарь США.

Отметим, на днях президент страны-агрессора Путин заявил, что РФ ведет войну с Украиной "за право быть и оставаться Россией" и "за будущее нашей страны".

"Борьба, которую мы ведем, - это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией", - сказал хозяин Кремля.

Как сообщал Главред, 16 марта президент США Джо Байден назвал Путина военным преступником. В Кремле назвали такую риторику "недопустимой".

Другие новости: