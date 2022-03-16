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В Кремле ответили на слова Байдена о "военном преступнике"

16 марта 2022, 22:35

Считаем недопустимой и непростительной такую риторику главы страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей, заявили в ведомстве.

Песков
В Кремле ответили на слова Байдена / УНИАН

В Кремле ответили президенту США Джо Байдену, который назвал российского президента Владимира Путина военным преступником. Там назвали такую риторику "недопустимой", пишет РИА Новости.

"Считаем недопустимой и непростительной такую риторику главы страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня на вопрос журналиста, считает ли Байден Путина военным преступником американский президент ответил: "он (Путин - ред.) военный преступник".

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

viber
война в Украине новости США Владимир Путин
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