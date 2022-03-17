Подоляк - Западу: Станьте рядом с нами и воюйте - тогда мы не будем вести переговоры с Путиным, а только воевать

Подоляк высказался о переговорах с РФ / ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в интервью польским СМИ, сдержит ли подпись на соглашении в будущем Владимира Путина от агрессии, передает УНИАН.

"Конечно, нет. Россия была и будет агрессором. Экспансия - их единственная идеология, и, конечно, они не собираются от нее отказываться. Мы уверены, что Путин продолжит свою великодержавную политику. Мы могли бы остановить Россию, но никто не хочет помогать Украине в этой войне. Все чаще на Западе встречаются разговоры типа: "Не все такое черно-белое. Может, нам все же снять какие-то санкции".

А тем временем Россия последовательно бомбит наши города. Чернигов, Харьков, Сумы и многие другие города просто перестали существовать. Сколько еще должно умереть украинцев? Если кому-то не нравится, пожалуйста, станьте рядом с нами и воюйте – приглашаем армию Польши, Франции и США. Или закройте небо над Украиной. Тогда мы не будем вести переговоры с Путиным, только воевать", - подчеркнул Подоляк.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Вооруженные силы Украины после 20 марта могут пойти в контрнаступление. Целью операции будет являться полный разгром российской военной группировки и освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс.

По мнению Жданова, Киеву нужно полностью освободить свои территории. Если этого не случится, война не будет окончена, а победа над российским оккупантом станет отложенной.

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