Макрон призвал Европу быть готовой к возможной войне

Эммануэль Макрон / УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможный военный конфликт в Европе и призвал усилить инвестиции в вооруженные силы. По его словам, французская армия – единственная полноценная армия в европейских странах.

В эфире Bfm TV он сказал о том, что Европе следует быть готовой к тому, что на континенте может произойти военный конфликт, причем с активными боевыми действиями.

"Наши силы – единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте", - подчеркнул Макрон.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса единогласно отказались закрывать воздушное пространство над Украиной или размещать свои войска на украинской территории. Государства опасаются прямого военного столкновения с Россией.

Ранее американский дипломат, временная поверенная США в делах Украины Кристина Квин рассказала о том, что Запад, в условиях отказа стран военно-политического блока закрывать небо над Украиной, изучает возможность предоставления Киеву самолетов и средств противовоздушной обороны, чтобы украинское государство само решило этот вопрос.