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В Борисполе мальчик ночью пришел и требовал записать его в тероборону

17 марта 2022, 08:00

Мальчика бойцы Бориспольской территориальной обороны напоили, накормили, вручили подарки.

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В Борисполе мальчик ночью пришел и требовал записать его в тероборону / Алексей Ковтун

В городе Борисполь (Киевская область) 11-летний мальчик сам пришел записываться в местный отряд территориальной обороны. Об этом сообщает ТРС Борисполь.

"К нам ночью пришел 11-летний мальчик. Ученик 5-го класса. Из школы №7. Пришел в комендантский час. Сам. Пешком. К военным. Он пришел воевать! Уже потом мы передали его взволнованной маме, которая была быстро найдена. Мама — к Вам просьба — не ругайте Героя!", — говорит очевидец Алексей Ковтун.

Мальчика бойцы теробороны напоили, накормили, вручили подарки.

"Показали наш быт, дали потрогать автомат. Сфотографировали с бойцами. Чтобы он был спокойным — записали в добровольцы! Обменялись контактами. Попросили его нарисовать нам рисунок. Он был сначала немного расстроен, что мы сразу не взяли его к себе на службу. Впоследствии конечно же успокоился", — рассказал Ковтун.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что 8 марта, на Борисполь в Киевской области летели три ракеты, две из них ликвидировали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает городской глава Борисполя Владимир Борисенко.

"Оперативная информация. Действительно пролетел над нами три ракеты, две из них были ликвидированы силами ПВО, одна попала на территорию воинской части. Объявления воздушной тревоги в городе не происходило. Была четко понятна траектория полета, хорошо отрабатывала ПВО. Поэтому все нормально, ситуация контролируема", - написал чиновник.

Автор: Егор Бунин
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Борисполь мальчики новости Украины
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