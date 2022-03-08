Над Борисполем сбили две вражеских ракеты, одна попала в воинскую часть

Во вторник, 8 марта, на Борисполь в Киевской области летели три ракеты, две из них ликвидировали силы противовоздушной обороны, сообщает городской глава Борисполя Владимир Борисенко в Telegram.

"Оперативная информация. Действительно пролетел над нами три ракеты, две из них были ликвидированы силами ПВО, одна попала на территорию воинской части. Объявления воздушной тревоги в городе не происходило. Была четко понятна траектория полета, хорошо отрабатывала ПВО. Поэтому все нормально, ситуация контролируема", - написал чиновник.

"Сегодня около 18 часов враг сбросил снаряд в районе Бабкина. Есть травмированные. В настоящее время полиция производит осмотр ближайших домов на возможное наличие повреждений. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в Нацполиции.

Ракетные обстрелы Харькова

28 февраля Харьков подвергся массированному удару Градами.

В 8 часов утра 1 марта российские захватчики накрыли Харьков массированными ракетными ударами. Одна из ракет прилетела на площадь Свободы в центре города и попала в здание Харьковской облгосадминистрации. В результате атак погибли семь человек, еще 24 - пострадали.

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Также российские военные всю ночь обстреливали жилые кварталы и негражданские объекты в области. Вражеские самолеты СУ-25 бомбили позиции Чугуева (Башкировка и аэродром), 5-ю ТЭЦ в облцентре, танковское училище на Полтавском пути и общежитие на улице Клочковской. В результате обстрелов есть погибшие и раненные.

Утром 2 марта в Харькове раздался новый мощный взрыв. Военные РФ нанесли ракетный удар по областному управлению полиции. Здание было почти полностью уничтожено.