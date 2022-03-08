УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Над Борисполем сбили две вражеских ракеты, одна попала в воинскую часть

8 марта 2022, 21:05

Объявления воздушной тревоги в городе не происходило. Была четко понятна траектория полета, хорошо отрабатывала ПВО.

Во вторник, 8 марта, на Борисполь в Киевской области летели три ракеты, две из них ликвидировали силы противовоздушной обороны, сообщает городской глава Борисполя Владимир Борисенко в Telegram.

"Оперативная информация. Действительно пролетел над нами три ракеты, две из них были ликвидированы силами ПВО, одна попала на территорию воинской части. Объявления воздушной тревоги в городе не происходило. Была четко понятна траектория полета, хорошо отрабатывала ПВО. Поэтому все нормально, ситуация контролируема", - написал чиновник.

"Сегодня около 18 часов враг сбросил снаряд в районе Бабкина. Есть травмированные. В настоящее время полиция производит осмотр ближайших домов на возможное наличие повреждений. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в Нацполиции.

Ракетные обстрелы Харькова

28 февраля Харьков подвергся массированному удару Градами.

В 8 часов утра 1 марта российские захватчики накрыли Харьков массированными ракетными ударами. Одна из ракет прилетела на площадь Свободы в центре города и попала в здание Харьковской облгосадминистрации. В результате атак погибли семь человек, еще 24 - пострадали.

Реклама

Также российские военные всю ночь обстреливали жилые кварталы и негражданские объекты в области. Вражеские самолеты СУ-25 бомбили позиции Чугуева (Башкировка и аэродром), 5-ю ТЭЦ в облцентре, танковское училище на Полтавском пути и общежитие на улице Клочковской. В результате обстрелов есть погибшие и раненные.

Утром 2 марта в Харькове раздался новый мощный взрыв. Военные РФ нанесли ракетный удар по областному управлению полиции. Здание было почти полностью уничтожено.

viber
война в Украине ПВО Борисполь военная агрессия РФ новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Первые договоренности и "угасание России": астролог составила гороскоп для Украины и окончание войныПервые договоренности и "угасание России": астролог составила гороскоп для Украины и окончание войны Когда закончится война в Украине: экстрасенс назвал точную датуКогда закончится война в Украине: экстрасенс назвал точную дату Россия готова прекратить войну в "одно мгновение": у Путина назвали условиеРоссия готова прекратить войну в "одно мгновение": у Путина назвали условие Путин боится за свою шкуруПутин боится за свою шкуру Пленные российские офицеры заявили, что ВСУ воюют как звериПленные российские офицеры заявили, что ВСУ воюют как звери

Последние новости

21:50

РФ нанесла ракетно-бомбовый удар по Житомиру: что известно о жертвах и разрушениях

21:46

Зеленский отреагировал на решение Байдена о запрете российской нефтиВидео

21:40

Пленные оккупанты будут работать на экономику УкраиныВидео

21:26

Польша готова разместить все свои истребители на авиабазе Рамштайн и передать их СШАВидео

21:05

Над Борисполем сбили две вражеских ракеты, одна попала в воинскую часть

Реклама
21:00

Россия запугивает Европу закрытием газопровода и нефтью по заоблачной ценеВидео

20:59

Британия призвала Вышеградскую группу создать "План Маршалла для Украины"Видео

20:59

В ЦРУ предупредили: армия РФ может удвоить усилия в наступлении в УкраинеВидео

20:37

КМУ расширяет программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий

20:34

Министерство инфраструктуры запустило рейсы из Измаила в румынский порт Тульча

20:29

Разведка США отреагировала на заявление Путина о ядерном оружии

20:25

Вагнеровцев перебрасывают для штурма Киева: в ГУР рассказали о ликвидированных наемникахВидео

20:15

Экс-министр обороны Грузии приехал воевать с украинцами против российских "освободителей"Видео

19:57

"Мы будем биться до конца и не сдадимся": мощное обращение Зеленского к парламенту ВеликобританииВидео

19:32

Оккупанты собрали вокруг Харькова почти треть войск, которая зашла в Украину - АрестовичВидео

19:08

Армия Путина практически полностью исчерпала свой потенциал: заявление СНБОВидео

19:01

Украина никогда не будет завоевана Путиным - БайденВидео

18:55

Великобритания ударила РФ по больному и отказывается от нефтиВидео

18:46

Атомная война может начаться даже без запуска ядерных ракет - ГлущенкоВидео

18:35

Байден ударил еще сильнее: США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газаВидео

Реклама
18:27

В ООН "запретили" персоналу называть войной вторжение РФ в Украину: Кулеба гневно отреагировалВидео

18:22

Войска РФ разбомбили склад бытовой химии на КиевщинеВидео

18:22

Агрессор с переломленным хребтом: на каких условиях может быть достигнут мир на переговорах в Турциимнение

18:06

Трупы в подвалах и на улицах, а живых не выпускают из домов: оккупанты довели Киевщину до катастрофы

17:55

Россия атакует украинские города мощнейшими бомбами свободного паденияВидео

17:47

Слуга народа предлагает заключить новый договор о гарантиях безопасности УкраиныВидео

17:35

Байдену предложили ввести в Украине "ограниченную" бесполетную зону - Politico

17:26

Сравняли с землей: оккупанты обстреляли Ахтырку с мирными жителямиФотоВидео

17:13

В Беларуси наблюдается активное движение военной техники и российских наемниковВидео

17:05

"Это оружие уже на наших улицах": украинскую энергосистему могут присоединить к ЕСВидео

16:49

"Мы не готовы к ультиматуму": Зеленский рассказал о возможных компромиссах по Крыму и Донбассу

16:45

Чем закончится война в Украине, или Почему Россия уже проиграламнение

16:41

Байден принял жесткое решение о запрете на импорт нефти, газа и угля из РФВидео

16:31

Мэру Харькова предлагали сдать городВидео

16:29

Под Николаевом российские оккупанты расстреляли микроавтобус с персоналом детского домаВидео

16:20

Карательные меры против России: в США хотят заблокировать золотые запасы РФ

16:06

"Постоянно ведутся бои, но мы не отступаем": что сейчас происходит на подходах к КиевуВидео

15:56

Хотели покормить животных: под Харьковом в экопарке оккупанты расстреляли людейВидео

15:52

10 грузовиков гумпомощи от Венгрии уже прибыли на Закарпатье

15:48

В Мариуполе из-за действий оккупантов от обезвоживания умер ребенокВидео

Реклама
15:45

Британский депутат назвал единственный сценарий, по которому Россию перестанут "душить" санкциями

15:38

1+1 media присоединилась к волонтерскому движению #CallRussia

15:36

Канал 1+1 International теперь доступен на украинском, английском и русском языках

15:34

В Украине запустили платформу для волонтеров "работа в тылу"

15:28

В Сумах обстреляли блокпост, но "зеленый коридор" действуетВидео

15:20

Резников жестко осудил поведение международных организацийВидео

15:09

В Китае выступили за переговоры Украины с РФ и пообещали нам гуманитарную помощь

15:07

Зеленский назвал причину, почему не хочет эвакуироваться из КиеваВидео

14:51

У Беларуси есть признаки готовности к войнеВидео

14:46

"Мы закроем небо сами": Данилов призвал НАТО не медлить с поставками оружия в Украину

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять