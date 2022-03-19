Израильский офицер развенчал миф о российской армии и назвал дату вступления Украины в НАТО

Пленные российские военные

Российские оккупанты не сумели достичь ни одной из поставленных целей на войне против Украины. Поэтому утверждения о "великой российской армии" оказались мифом, заявил офицер армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в интервью Радио НВ.

По его словам, РФ очень переоценила свою силы и это сыграло против нее.

"Россия очень сильно кичилась своей мощью. Конечно, что все это делили на два. Но даже когда делили на два, понимали, что не бывает дыма без огня. РФ делала заявления о маневрах, больших учениях, поставках, перевооружении, новых самолетах. Понятно, что коррупция и делим на два", – сказал он.

Левин отметил, что оккупанты "долго не вытянут" горячей фазы полномасштабной войны.

Также, по его словам, можно будет увидеть "новые политические и дипломатические процессы, в том числе в вопросе членства Украины в НАТО".

"Поэтому очень важно Украине выстоять. Я уверен, что она несомненно выстоит, победа будет за ВСУ – у меня нет ни капли сомнения. После победы и того, что Россия будет отброшена, будет подписан договор и РФ выведет свои войска из Украины, я уверен, что риторика НАТО поменяется", – считает Левин.

Напомним, высокопоставленный американский генерал-лейтенант Кит Келлог заявил, что на президента РФ Владимира Путина оказывается давление, так как российское вторжение в Украину застопорилось.

Читайте также: