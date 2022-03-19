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Американский генерал назвал два сценария войны между Украиной и РФ

19 марта 2022, 07:36

Россия может напасть на НАТО, сейчас чрезвычайно высока угроза общемирового конфликта, считает генерал.

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Американский генерал назвал два сценария войны между Украиной и РФ/ Twitter Wes Clark

Наиболее вероятными сейчас являются два сценария развития событий в войне между Украиной и Россией – либо Украина быстро проиграет, либо она будет мужественно бороться, и тогда рассерженный Путин нападет на НАТО.

Такие возможные варианты озвучил бывший командующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал армии США в отставке Уэсли Кларк, пишет Главком со ссылкой на"Настоящее время".

Первый сценарий, по словам Кларка, предполагает скорое поражение Украины в войне в течение следующих двух-трех недель. По его словам, в столице государства может начаться гуманитарный кризис, который приведет к последствиям, которые будут даже хуже Мариуполя.

При этом сценарии, в Европу выедут еще больше украинских беженцев – примерно 10 миллионов человек. При этом Россия будет бомбить даже западные города, в частности Львов, а мир начнет относиться к нашему государству как к Афганистану.

Согласно второму сценарию Украина будет мужественно бороться, но для этого западные государства должны оказывать ей помощь. Но в этом случае "гнев Путина" может перекинуться на НАТО – в какой-то момент президент страны-агрессора может прибегнуть к эскалации и напасть на страны Североатлантического альянса.

Однако Путин уже пытается прибегнуть к эскалации, отмечает американский генерал. Так, российский президент уже попросил Башара Асада отправить на помощь 40 тысяч военных, и есть риск применения химического оружия.

"Согласно данным нашей (американской – ред.) разведки, россияне пытаются завербовать африканских солдат, многие из которых пытаются попасть в Беларусь, а оттуда в Европу, чтобы получить там убежище. Так что возможна эскалация. И Путин в какой-то момент может нанести удар и по НАТО. Путин захочет перейти к эскалации, как только она станет нужным способом для достижения цели", – отметил Уэсли Кларк.

Генерал армии США отмечает, что не стоит ожидать разрешения этой ситуации в ближайшее время. По его словам, последствия бездействия западных государств могут быть очень трагическими, ведь сейчас очень высока угроза общемирового конфликта.

Кларк подчеркнул, что западным странам нужно помочь украинцам. Также он отметил, что "аппетиты" Путина значительно больше и не распространяются только на Украину – президент страны-агрессора хочет установить контроль и над странами Балтии. Кроме этого, Путин желает изменить мировой порядок, который был установлен после Второй мировой войны.

Напомним, ранее израильский офицер развенчал миф о русской армии и назвал дату вступления Украины в НАТО. По его словам, РФ очень переоценила свою силы и это сыграло против нее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам 23 дня героического сопротивления российским оккупантам записал новое обращение к украинцам. Он подчеркнул, что пришло время для переговоров с Россией. Это, по словам Зеленского, единственный шанс для страны-агрессора снизить ущерб от собственных ошибок.

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