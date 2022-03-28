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Переговоры Украины и РФ: у Эрдогана сообщили важные подробности

28 марта 2022, 19:22

Делегации встретятся в президентском офисе Долмабахче.

переговоры Украина РФ
Переговоры Украина и РФ / соцсети

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвали время и место встречи делегаций Украины и РФ в Стамбуле.

Как сообщили в канцелярии Эрдогана стороны начнут переговоры в 10:30, 29 марта.

Делегации встретятся в президентском офисе Долмабахче.

"Переговоры делегаций пройдет завтра утром в 10:30 в президентском офисе "Долмабахче". Встреча будет закрыта для прессы", - отметили в канцелярии Эрдогана, передает CNN Turk.

Переговоры России и Украины в Стамбуле

О новом раунд переговоров стало известно накануне. В Украине сообщили, что переговоры должны начаться во вторник 29 марта с 10 утра.

По словам участника украинской делегации Давида Арахамии, начало переговоров "сместился во времени из-за логистических проблем".

Тем временем турецкие СМИ сообщают о том, что российская переговорная группа приземлилась в Стамбуле для очередного раунда переговоров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ищет мира.

"Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действующие гарантии безопасности для нашего государства – обязательны. Очевидна и наша цель – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве", — отметил глава государства.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры Киева и Москвы по разрешению вооруженной конфронтации могут продлиться несколько недель. По его словам, Украина по-прежнему требует прекращения огня, вывода российских войск со своих территорий, гарантий безопасности и "политического урегулирования спорных территорий".

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