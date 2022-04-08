Венедиктова сообщила о зверствах орков по отношению детей в Бородянке

Ирина Венедиктова рассказала о насилии детей в Бородянке / скриншот видео ТСН

В Киевской области в Бородянке во время ее оккупации зафиксированы случаи сексуального насилия по отношению к пожилой женщине и детям, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Люди пережили страшные трагедии, люди до сих пор находятся там, где им страшно. Если бы мы говорили о сексуальном насилии, оно есть. Причем сексуальные преступления не только над женщинами, и над мужчинами! Сегодня по Бородянке зафиксирован факт изнасилования бабушки! Детей!", - сказала генеральный прокурор.

Она отметила, что сексуальных преступлений наверняка больше, чем о том известно на сегодняшний день.

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"Жертвы запуганы, жертвы боятся говорить! У нас некоторые жертвы на Западной Украине, некоторые жертвы уже за рубежом. Они общаются только с теми неправительственными организациями и священниками, которым они доверяют. Поэтому, конечно, мы будем отрабатывать это максимально в чувственном пространстве. Но это не история, что должна быть следственная женщина, это история о том, что должен быть только один допрос, чтобы жертву постоянно "не дергать"... Это история о том, чтобы подготовить жертву сексуального насилия морально и предоставить ей реабилитацию",- подчеркнула Венедиктова.

Она также подчеркнула, что сексуальные преступления во время войны - это так же военные преступления, которые не имеют срока давности привлечения к ответственности.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Москва в войне против Киева потеряла более 10 тысяч военных, которые приехали в Украину проводить якобы "денафикацию" государства. Украинский гарант выразил готовность к встрече с главой Кремля Путиным. Предполагаемым местом переговоров он назвал Стамбул.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ на 10:07 7 апреля, потери российских оккупационных войск в боях с силами обороны Украины составляли 18 900 человек.

Ранее Вооруженные силы Украины разбили оккупантов в небольшом населенном пункте на юге Харьковской области. Они опубликовали более 50 единиц сокрушенной техники захватчиков. Цель публикации – демонстрация того, какие потери несет противник.

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