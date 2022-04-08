ПВО будет сбивать самолеты России, направляющиеся в Приднестровье

ПВО будет сбивать самолеты РФ, направляющиеся в Приднестровье

ПВО Украины готова сбивать российские самолеты при попытке попасть на территорию непризнанного Приднестровья, сообщил начальник Управления по связям с общественностью ВСУ полковник Богдан Сенык, пишет Укринформ.

"Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты ВС РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь", - отметил полковник.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Москва в войне против Киева потеряла более 10 тысяч военных, которые приехали в Украину проводить якобы "денафикацию" государства. Украинский гарант выразил готовность к встрече с главой Кремля Путиным. Предполагаемым местом переговоров он назвал Стамбул.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ на 10:07 7 апреля, потери российских оккупационных войск в боях с силами обороны Украины составляли 18 900 человек.

Ранее Вооруженные силы Украины разбили оккупантов в небольшом населенном пункте на юге Харьковской области. Они опубликовали более 50 единиц сокрушенной техники захватчиков. Цель публикации – демонстрация того, какие потери несет противник.

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