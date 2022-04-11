Петушок - символ победы: художница рассказала, как подарила Джонсону и Зеленскому легендарную керамику

Девушка говорит, что ей после уговоров удалось убедить сотрудников охраны разрешить подойти к ей к Джонсону и Зеленскому и вручить петушков.
Во время прогулки по Киеву к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону подошла девушка и подарила им керамические фигурки петушков. Ровно такой же петушок авторства мастера Прокопа Бидасюка стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенном российскими оккупантами многоэтажном доме в поселке Бородянка на Киевщине. Ею оказалась художница из Харькова Валерия Полянскова. Она и рассказала о ситуации у себя в Facebook.
"Петушок один из главных символов победы, стало ясно из первых фото", — отметила девушка.
Полянскова искренне удивлена, что вся история приобрела такой резонанс и ее попала на первые полосы и украинских, и зарубежных СМИ.
Фото шкафчика с петушком работы Бидасюка приобрело моментальную популярность в Сети и стало символом устойчивости украинцев и их борьбы с российскими оккупантами.
Прокопий Бидасюк начал активно творить чуть мене столетия назад. И стал ведущим мастером Васильковского майоликового завода. Активно делал вазы, декор, блюда, тарелки, игрушки и прочие нужные в обиходе предметы. Многие работы хранятся на почетных местах в Национальном музее украинского народного декоративного искусства.
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Напомним, ранее Борис Джонсон после встречи с Зеленским отметил - Великобритания хочет либерализовать торговлю с Украиной, чтобы помочь экономически, а также предоставить помощь по разминированию.
"Война определяет видение будущего Украины, поэтому мы с партнерами будем поставлять Украине оборудование, технологии, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не предстала перед страхом вторжения и шантажа", - сказал Джонсон.
Кроме того, Джонсон пообещал отправить Киеву 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные системы.
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