Путин пошел на Запад 'крестовым походом' - Шольц

Шольц заявил, что вторжение РФ касается не только Украины / Фото Reuters, УНИАН

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нападение России на Украину является частью большого "крестового похода" против всего коллективного Запада. Соответствующее заявление Шольца публикует CNN.

"Все время Владимир Путин и его помощники четко давали понять одну вещь: эта война касается не только Украины, они считают войну против Украины частью большего крестового похода", - сказал немецкий канцлер.

Он уточнил, что имеет в виду крестовый поход против либеральной демократии, правил, основанных на либеральном порядке, и против свободы и прогресса".

Шольц пообещал, что ФРГ и в дальнейшем будет поддерживать Украину финансово, экономически, а также поддерживать гуманитарные и военные нужды.

"Германия предоставит Украине тяжелое вооружение, современную систему противовоздушной обороны и танки. Мы будем продолжать нашу поддержку столько, сколько потребуется", - заявил он.

Также канцлер Германии уверен, что попытка Путина дестабилизировать основной экономический порядок терпит неудачу так же, как он сейчас потерпит неудачу на поле боя в Украине.

Напомним, недавно немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал украинскому гаранту Владимиру Зеленскому, что Германия никогда не признает "результаты" фейковых "референдумов" России в оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если стратегия президента РФ Владимира Путина на Донбассе сработает, война надолго закрепится в европейском регионе. Она призвала поддержать Украину и продолжить поставки оружия.

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