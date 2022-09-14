Шольц после разговора с Путиным удивил заявлением о позиции президента РФ по войне в Украине

Олаф Шольц / president.gov.ua

Президент России Владимир Путин до сих пор не считает ошибочным решение о полномасштабном вторжении России в Украину.

"К сожалению, я не могу сказать вам, что у Путина сложилось впечатление, что начинать эту войну было ошибкой", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц, передает The Telegraph.

По его словам, пока нет никаких признаков того, что у Путина появятся новые взгляды.

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Во время разговора Шольц призвал Путина как можно быстрее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня и полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.

Он подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России по аннексии не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.

Разговор Шольца и Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц полтора часа общался по телефону с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным и призвал немедленно вывести войска из Украины, сообщает сайт Бундестага 13 сентября.

Шольц призвал Путина как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины. Он подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России по аннексии не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.

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