Шольц после разговора с Путиным удивил заявлением о позиции президента РФ по войне в Украине

По словам Шольца, пока нет никаких признаков того, что у Путина появятся новые взгляды по войне.
Президент России Владимир Путин до сих пор не считает ошибочным решение о полномасштабном вторжении России в Украину.
"К сожалению, я не могу сказать вам, что у Путина сложилось впечатление, что начинать эту войну было ошибкой", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц, передает The Telegraph.
По его словам, пока нет никаких признаков того, что у Путина появятся новые взгляды.
Во время разговора Шольц призвал Путина как можно быстрее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня и полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.
Он подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России по аннексии не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.
Разговор Шольца и Путина
Канцлер Германии Олаф Шольц полтора часа общался по телефону с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным и призвал немедленно вывести войска из Украины, сообщает сайт Бундестага 13 сентября.
Шольц призвал Путина как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины. Он подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России по аннексии не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.
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