УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Макрон срочно созвонился с Путиным и призвал закончить войну

11 сентября 2022, 21:05

Он осудил продолжение ведения боевых действий российскими военными и призвал Путина к восстановлению суверенитета Украины.

Макрон Россия
Макрон пообщался с Путиным / Коллаж Reuters, УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал закончить войну против Украины начать мирные переговоры, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Он также осудил продолжение ведения боевых действий российскими военными и призвал Путина к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Макрон также подчеркнул, что европейские санкции не распространяются на сельскохозяйственную продукцию или на товары, необходимые для сельского хозяйства. Он отметил, что международные партнеры, особенно Россия, несут совместную ответственность за то, чтобы страны, подвергающиеся наибольшему риску, продолжали получать необходимое им продовольствие.

Видео дня

Переговоры Украины и России: что предлагают в Кремле

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова вести "переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как Киев, мол, будет "выполнять" условия Кремля, которые Москва "менять не намерена". Российским властям все так же мерещится "реализация" своих оккупационных планов по захвату украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому Украина может пойти на переговоры с Россией. Однако для этого Москва должна выполнить условие Киева. Речь идет о выводе россиянами своих оккупационных войск с украинских территорий.

Позже представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры при участии президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, нет такой переговорной площадки. По его словам, Москва готовится к затяжной войне.

Читайте также

Владимир Путин военная агрессия РФ Эммануэль Макрон
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:19

Совершивший каминг-аут Андрей Хветкевич рассказал, кто на Холостячке ему нравился, как мужчина

21:11

В Украину ворвется потепление: синоптики назвали дату жарищиВидео

21:05

Макрон срочно созвонился с Путиным и призвал закончить войну

20:45

Оккупанты массово атаковали ТЭЦ Украины: многие области остались без светаВидео

20:25

ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом ИзюмаВидео

Реклама
20:15

Херсон вскоре может оказаться в плотном кольце ВСУ - Олег Жданов

20:11

Гороскоп на завтра 12 сентября 2022: Близнецам – важные новости, Львам – враги, Козерогам – удачаВидео

20:10

Приметы на 13 сентября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в опасностьВидео

19:59

ТОП-10: какие продукты нужно обязательно есть каждый день и почему

19:28

Резников спрогнозировал, как РФ может ответить на "украинский блицкриг"Видео

19:13

На четырех грузовиках "Камаз" и 20 бронемашинах "Тигр": оккупанты спешно бегут из Херсонской областиВидео

19:03

Генерал рассказал, удастся ли Украине уничтожить Крымский мостВидео

18:54

4-летний принц Луи трогательно попрощался с прабабушкой - Елизаветой IIВидео

18:44

Тина Кароль спустилась в метро и удивила пассажиров платье с глубоким декольте

18:39

Позитивные новости: экономист поведал, что будет с курсом доллара после успехов ВСУВидео

18:12

Безумство храбрых: в одном из кафе захваченного Херсона включили "Червону калину"

17:56

Россияне отползли так, что хочется после них помыть рукимнение

17:56

Осталось 2 км до границы с Россией: ВСУ освободили новые территорииВидео

17:39

Кулеба назвал лучшее место для переговоров с РФ и ПутинымВидео

17:15

Одни танки ездят, а другие стреляют: пленный оккупант удивил Сеть рассказом о бое с ВСУВидео

Реклама
17:02

Байден странно отреагировал на продвижение ВСУ и бегство оккупантов из УкраиныВидео

16:39

Лавров угрожает Украине из-за отказа от переговоров: "Москва знает, как достигать целей"Видео

16:12

Сестра певицы-миллионерши Камалии служит в ВСУ: "Спрашиваем, когда победа?"

16:03

Оккупанты спешно бегут: на выезд из Луганской области образовалась огромная очередьВидео

15:50

Приметы на 12 сентября: какие 2 вещи надо сделать в день Александра, чтобы стать богачеВидео

15:36

Начнут мстить: астролог назвала город Украины, который оккупанты будут бомбить из-за злостиВидео

15:28

Российские пилоты готовятся к бегству в Южную Америку из-за приближающейся победы Украины - разведкаВидео

15:27

Смышленые хозяйки делают надрез в губке и наслаждаются результатом: как ее используют

15:19

Звезда "Квартала 95" снял мощную пародию на побитого пропагандиста СоловьеваВидео

14:52

Люди выстроились в огромные очереди и плачут: кортеж с гробом Елизаветы II покинул замок БалморалВидео

14:51

Катя Осадчая рассказала о своей встрече с Елизаветой II: "Она была непоколебима"Видео

14:39

Друг Шатунова рассказал об особом обстоятельстве его здоровья перед смертью

14:22

Киев готов к переговорам после деоккупации всех территорий Украины на 1 декабря 1991 года - РезниковВидео

14:12

Очень нелегкая жизнь: 4 имени, которые имеют тяжелую судьбуВидео

13:59

Освобождение Изюма стало сильнейшим ударом для Путина после поражения под Киевом - ReutersВидео

13:39

Крым пойдет к нам, потому что Россия начнет распадаться: Сенцов сделал громкий прогнозВидео

13:23

Украину накроет циклон Пегги: сколько продлится холод и когда придет потеплениеВидео

12:49

ВСУ до выхода на государственную границу остается 50 км - главком ЗалужныйФото

12:46

Самый вкусный и очень полезный зимний салат на скорую руку: быстрый рецепт за 10 минутВидео

12:46

5 вещей, которые нельзя давать и брать в долг

Реклама
12:45

Оккупанты пакуют награбленное и бегут из городов, которые были в оккупации с 2014 года - ГайдайВидео

12:21

Россия проиграла войну за идеи: американский историк объяснил суть провала Путина и Кремля

12:01

"С каждого украинца по спичке": Шнуров спел москвичам о горящей Москве, а Гордон их жестко затроллил

11:56

Украинские военные освободили пгт Чкаловское на ХарьковщинеВидео

11:56

Зачем протирать куртку уксусом: секрет опытных хозяек

11:54

Звезду "Района Мелроуз" изуродовали пластические операции: как сейчас выглядит актрисаВидео

11:40

"Вот как выглядит без фильтров": распухшая Бузова довела россиян до тошноты

11:30

ВСУ могут полностью освободить Изюм на Харьковщине за 48 часов - ISWВидео

11:13

"В лицо не плюнете?": Дантес рассказал, как относится к Кацурину и когда разведется с Дорофеевой

11:09

Гороскоп Таро на неделю 12-18 сентября: Львам – важное решение, Стрельцам – успех, Водолеям – счастливые событияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрь
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять