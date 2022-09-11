Макрон срочно созвонился с Путиным и призвал закончить войну

Макрон пообщался с Путиным / Коллаж Reuters, УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал закончить войну против Украины начать мирные переговоры, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Он также осудил продолжение ведения боевых действий российскими военными и призвал Путина к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Макрон также подчеркнул, что европейские санкции не распространяются на сельскохозяйственную продукцию или на товары, необходимые для сельского хозяйства. Он отметил, что международные партнеры, особенно Россия, несут совместную ответственность за то, чтобы страны, подвергающиеся наибольшему риску, продолжали получать необходимое им продовольствие.

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Переговоры Украины и России: что предлагают в Кремле

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова вести "переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как Киев, мол, будет "выполнять" условия Кремля, которые Москва "менять не намерена". Российским властям все так же мерещится "реализация" своих оккупационных планов по захвату украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому Украина может пойти на переговоры с Россией. Однако для этого Москва должна выполнить условие Киева. Речь идет о выводе россиянами своих оккупационных войск с украинских территорий.

Позже представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры при участии президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, нет такой переговорной площадки. По его словам, Москва готовится к затяжной войне.

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